Chirurgia dell’orecchio, arriva un microscopio ad altissima definizione: “Un avanzamento cruciale per i pazienti”

Varese – Nuovo microscopio ad alta definizione potenzia la chirurgia dell’impianto cocleare a Varese. L’Audiovestibologia di Asst Sette Laghi, riconosciuta a livello nazionale come centro di eccellenza per la cura della sordità e diretta dalla dottoressa Eliana Cristofari, si è dotata di un nuovo microscopio operatorio ad altissima definizione, progettato per supportare anche le procedure chirurgiche più complesse con massima precisione. Il dispositivo garantisce una qualità visiva senza precedenti, consentendo di osservare in dettaglio le strutture più piccole dell’orecchio.

Questa caratteristica si rivela fondamentale in interventi ad alta complessità come l’impianto cocleare, soprattutto nei bambini affetti da sordità congenita profonda, dove ogni millimetro può fare la differenza. “È un avanzamento cruciale per i nostri pazienti e per il team – sottolinea la dottoressa Cristofari –. Ci consente di operare con precisione e sicurezza ancora maggiori, anche nelle situazioni più delicate, e con un comfort per il chirurgo che migliora la qualità dell’intervento, sia dal punto di vista tecnico che umano”. Da anni, il reparto si distingue per un approccio transdisciplinare unico in Italia, con un team di oltre 30 professionisti dedicati esclusivamente alla cura della sordità.