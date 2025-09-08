Tre battiti di cuore

8 set 2025
REDAZIONE VARESE
  4. Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Malpensa: anomalia a un finestrino su un volo dalla Tunisia

Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Malpensa: anomalia a un finestrino su un volo dalla Tunisia

Immediata la chiamata partita dalla torre di controllo con i protocolli di sicurezza subito attivati. L’allarme è scattato intorno alle 18

Malpensa (Milano), 8 settembre 2025 – Atterraggio d'emergenza nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 settembre, allo scalo lombardo di Malpensa, in provincia di Varese. Tutto è successo attorno alle 18,30 di pomeriggio. Coinvolto un velivolo della compagnia aerea Air Horizon, partito da Djerba (isola della Tunisia). Secondo le prime notizie emerse il problema sarebbe stato legato ad un'anomalia ad un finestrino.

Immediata la chiamata di emergenza partita dalla torre di controllo con i protocolli di sicurezza subito attivati. In pista sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e quelli del soccorso Areu. L'aereo è atterrato senza problemi, non ci sono fortunatamente feriti. La richiesta di intervento è rientrata senza che vi fossero particolari criticità per lo scalo.  Il Boeing ha toccato terra regolarmente, con le procedure di emergenza, scattate per precauzione. Non si sono registrati feriti né particolari criticità.

