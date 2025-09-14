Busto Arsizio, al via la riqualificazione di piazzale Bersaglieri: il mercato trasloca in via Muratori

Busto Arsizio (Varese) – È stato ieri l’ultimo giorno di mercato in piazzale Bersaglieri, l’area che da decenni ospita due volte alla settimana le attività commerciali. Da giovedì prossimo il mercato principale della città sarà trasferito in via Muratori. Stanno, infatti, per prendere il via i lavori di riqualificazione del piazzale nell’ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile “Fili Urbani Connettere energie, unire la città”.

Gli ambulanti troveranno spazio in via Muratori, in una zona adiacente all’attuale collocazione. La disposizione dei banchi sarà lineare nell’area che va dall’incrocio con via Gaeta alla rotonda dei Tre Ponti, ed è stata ampiamente condivisa con gli operatori. Per informare i cittadini è in distribuzione un opuscolo, realizzato dall’amministrazione comunale, che riporta la mappa con l’esatta collocazione di ogni banco, sia nella conformazione del giovedì che in quella del sabato, un modo per agevolare i nella ricerca dei banchi frequentati abitualmente e per dare modo agli operatori di informare i propri clienti.

Afferma l’assessore allo Sviluppo economico Matteo Sabba: “In questi mesi l’amministrazione si è più volte confrontata con i commercianti per venire incontro a tutte le loro esigenze. La nuova collocazione ha richiesto loro qualche piccolo sacrificio, ma ha permesso anche una razionalizzazione degli spazi che sarà certamente gradita ai clienti e ai frequentatori del mercato, in attesa di avere una piazza nuova, accogliente, adeguata a una città importante come Busto”.

Continua Sabba: “Sono certo che lo spostamento, pur con i timori che accompagnano ogni novità, potrà essere considerato un nuovo inizio per tutti e che saranno anche molti coloro che, anche solo per curiosità, verranno a passeggiare tra i banchi, il tutto a beneficio degli operatori che continuano con impegno e sacrifici a mantenere vivo il nostro mercato, in un’epoca in cui il commercio di vicinato è sempre più minacciato dagli acquisti online”.

L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato per giovedì alle 10.45 all’ingresso che si trova all’incrocio con via Gaeta. Inevitabili e necessarie le modifiche alla viabilità. In particolare è stato istituito un nuovo senso unico nel tratto di via Muratori compreso tra via Cagliari e la rotonda dei Tre Ponti. Il traffico può scorrere in direzione Tre Ponti lungo la via Muratori e in direzione via Gaeta/Milazzo nell’area in cui dove troveranno posto i banchi.

Da sottolineare che con i lavori piazzale dei Bersaglieri sarà completamente trasformato, una parte del parcheggio esistente diventerà la nuova piazza del mercato, uno spazio civile, un luogo di aggregazione, incontro, scambio e socialità, con una nuova pavimentazione, nuovi elementi di arredo urbano e di illuminazione. Un’altra parte del parcheggio verrà trasformata in un parco, a contorno sorgeranno il nuovo edificio Boost e un parcheggio multipiano.