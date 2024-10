A Busto Arsizio la nuova la piazza dei Bersaglieri: 10 milioni per un nuovo edificio e la riqualificazione del mercato

Busto Arsizio (Varese), 25 ottobre 2024 – Un altro passo avanti per la nuova piazza dei Bersaglieri, l’area dove al momento continua a svolgersi il mercato settimanale di giovedì e sabato, il cui trasferimento in vista del cantiere slitta di alcuni mesi. La Giunta “su proposta del sindaco Emanuele Antonelli – come si legge nella nota diffusa da Palazzo Gilardoni – ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell’edificio Boost e alla riqualificazione della piazza del mercato, comportante una spesa complessiva di 9.923.483 euro”. L’intervento, prosegue il comunicato, “è ricompreso tra quelli finanziati da un contributo a valere sulla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile denominata “Busto B.Re.a.T.H.E. Generation, Fili Urbani“.

Le caratteristiche

I lavori per costruire il nuovo edificio, cuore del progetto di sviluppo sostenibile e di rigenerazione dell’area che cambierà completamente volto, cominceranno a febbraio 2025, preceduti dall’intervento per il cosiddetto “Pre-Boost“, che interessa la palazzina da anni dismessa dell’ex Comando di Polizia locale di viale Piemonte, che invece avrà una nuova destinazione. Slitta dunque il trasloco del mercato settimanale nella vicina via Muratori, previsto in precedenza per settembre, rinviato di alcuni mesi mentre l’Amministrazione comunale in estate ha effettuato interventi di manutenzione al posteggio sterrato che si affaccia su via Muratori, che sarà a disposizione dei clienti quando i banchi degli ambulanti saranno trasferiti dalla vicina piazza dei Bersaglieri.

Due interventi di manutenzione

Nel corso della stessa seduta la Giunta ha approvato anche due progetti di manutenzione straordinaria: per la Sala Pro Busto e per l’Istituto Comprensivo Pertini. Per la Sala Pro Busto l’importo è di 50mila euro, le opere consistono nella revisione generale del manto di copertura, nella sostituzione della guaina ammalorata della terrazza che si affaccia sulla via Cesare Battisti, nel ripristino dell’intonaco strutturale, nella fornitura e posa di una nuova porta d’ingresso in alluminio. Per la scuola Pertini l’importo complessivo di 95mila euro permetterà di riqualificare, tramite interventi di protezione e risanamento strutturale, la pensilina a copertura dell’ingresso principale della scuola e le strutture ammalorate presenti nel locale archivio posto al piano interrato.