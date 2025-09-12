Un tesoro in soffitta

Enrico Camanzi
Un tesoro in soffitta
Varese
Cronaca
12 set 2025
REDAZIONE VARESE
Varese, non si ferma all'alt della polizia: nei guai spacciatore con il carico di hashish nell'auto

Albanese intercettato nella zona boschiva di via Peschiera anziché fermarsi si dà alla fuga: scatta l'inseguimento, in macchina aveva 5 panetti di droga

Varese, 12 settembre 2025 – È stato notato mentre passava in macchina da una nota zona di spaccio del capoluogo, l'area boschiva nelle vicinanze di via Peschiera, e il suo passaggio non è passato inosservato agli occhi degli agenti, che a bordo di una Volante stavano pattugliando l'area. Un sospetto fondato, perché alla vista della polizia il 32enne albanese alla guida, anziché fermarsi all'alt, ha schiacciato sull'acceleratore. 

Parte l'inseguimento 

È così partito un inseguimento che si è concluso quando l'auto della polizia è riuscita a superare l'auto dello spacciatore e a imporgli di fermarsi. Ce n'era abbastanza non solo per multarlo per non avere rispettato l'alt, ma per sottoporre il veicolo a un'accurata ispezione. 

Al volante senza patente 

Al termine della quale sono venuti a galla cinque "panetti" di hashish avvolti in un involucro di cellophane dal peso complessivo di mezzo chilo. Il 32enne albanese passerà ora qualche guaio: è stato denunciato, e quindi deferito all'autorità giudiziaria, per il possesso della droga, oltre a essere pesantemente multato per non avere rispettato l'alt della polizia oltre a essere stato trovato sprovvisto della patente, perché gli era stata sospesa. 

