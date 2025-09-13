A scuola con ispirazione
Valentina Bertuccio D.
A scuola con ispirazione
Varese
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Giorgio Armani testamentoIncidente mortale PaulleseBaby GangParroco denunciatoSuperEnalottoAllerta gialla
Acquista il giornale
CronacaSorpresa alla Palude Bruschera. Avvistato un raro pettazzurro
13 set 2025
ROSELLA FORMENTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Varese
  3. Cronaca
  4. Sorpresa alla Palude Bruschera. Avvistato un raro pettazzurro

Sorpresa alla Palude Bruschera. Avvistato un raro pettazzurro

La Palude Bruschera si conferma sito eccezionale per la biodiversità con la prima osservazione di pettazzurro: un piccolo uccello...

La Palude Bruschera si conferma sito eccezionale per la biodiversità con la prima osservazione di pettazzurro: un piccolo uccello...

La Palude Bruschera si conferma sito eccezionale per la biodiversità con la prima osservazione di pettazzurro: un piccolo uccello...

Per approfondire:

La Palude Bruschera si conferma sito eccezionale per la biodiversità con la prima osservazione di pettazzurro: un piccolo uccello passeriforme, caratterizzato proprio da una colorazione azzurra sul petto. A segnalarlo nella Palude Bruschera Alvinio Ravasi, angerese appassionato di fotografia e dedito alle osservazioni da diversi anni. Il 20 agosto scorso la scoperta: un maschio di questa specie ha fatto tappa durante la migrazione, complice il maltempo, e Ravasi è riuscito a immortalarlo. La specie, che è particolarmente protetta, nidifica nella tundra e in zone paludose in Europa settentrionale, mentre passa l’inverno in Europa meridionale e in Africa.

"Si tratta della prima osservazione per la zona speciale di conservazione Palude Bruschera – afferma Milo Manica, assessore all’ambiente di Angera –. Non parliamo solo di una bella presenza dal punto di vista estetico, ma anche da quello conservazionistico. È l’ennesima dimostrazione che preservare luoghi naturali, soprattutto le zone umide, è fondamentale per la tutela di forme di vita rare e fragili". Il comune di Angera è impegnato nella promozione della Palude Bruschera, infatti lo scorso dicembre ha sottoscritto una convenzione con la provincia di Varese, ente gestore dell’area, quindi ha organizzato a maggio il secondo BioBlitz in collaborazione con il Parco regionale Campo dei Fiori, obiettivo è far conoscere e tutelare il patrimonio di biodiversità presente sul territorio.

Domani un evento significativo: la firma del Patto della Biodiversità tra Legambiente Lombardia e il comune di Angera, l’appuntamento è alle 10.30 presso l’area dello stagno e della tettoia didattica di via Arena.

R.F.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ambiente