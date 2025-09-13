Tragica caduta in moto a Sannazzaro: morta la passeggera, gravissimo il conducente

Sannazzaro de Burgondi (Pavia), 13 settembre 2025 - Tragica uscita di strada in moto: la donna trasportata come passeggera è morta sul colpo, il motociclista alla guida è in gravissime condizioni.

L'incidente è successo verso le 20 di oggi, sabato 13 settembre, a Sannazzaro de Burgondi, fuori dal centro abitato, lungo la strada Provinciale 193-bis. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu), con diversi mezzi inviati in codice rosso, per la riferita gravità dell'accaduto, anche con l'elisoccorso fatto arrivare da Como. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti con militari della Compagnia di Voghera, competente per il territorio della bassa Lomellina.

Dalla prima ricostruzione si tratterebbe comunque di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti, solo la moto uscita di strada, per cause che dovranno essere chiarite. Le conseguenze sono però state gravissime: per la donna che viaggiava sulla parte posteriore della sella della moto, trasportata come passeggera, non c'è infatti stato nulla da fare e i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso sul posto. Le condizioni dell'uomo alla guida della moto, un giovane di 26 anni residente a Zinasco, sono subito risultate molto gravi, con il trasporto del ferito in codice rosso.

Una tragedia, al momento, senza alcuna spiegazione, che forse potrà essere chiarita dai rilievi che stanno effettuando sul posto i carabinieri. Un incidente, anche se molto diverso per la dinamica, che nelle drammatiche conseguenze ricorda però il recente precedente si soli 15 giorni prima, sabato 30 agosto, sulla Statale "Bronese" a Mezzanino, dove sempre per uno schianto in moto (non autonomo ma contro un furgoncino in manovra) ha perso la vita la 31enne pavese Francesca Mazza, con invece il fidanzato alla guida della moto che se l'è cavata, anche se con fratture multiple.