Influenza 2026, primi casi in Lombardia: quando partono i vaccini e come prenotarsi. E anche il Covid non molla

Milano 13 settembre 2025 – L’autunno è alle porte e, oltre ai casi di Coronavirus che aumentano, spuntano i primi casi di influenza. E, quest’anno, stando a quanto sta succedendo in Australia (dove attualmente è inverno) potremmo dover far fronte a una delle stagioni influenzali più impegnative. Ma è pronta a prendere il via la campagna vaccinale 2025/2026.

Il Covid non è scomparso e avanza in Italia, complice la variante Stratus (XFG) di Sars-CoV-2 che, come forma ricombinante di altre due versioni del coronavirus pandemico, riesce a sorprendere le difese naturali dell'organismo mostrandosi immunoevasiva e contagiosa. L'ultimo bollettino pubblicato dal ministero della Salute registra a livello nazionale più di 2.800 positivi a Covid-19 nell'ultima settimana, contro gli oltre 2mila della precedente.

Nel frattempo già spunta la nuova influenza 2025-2026. Ad annunciarlo, all'Adnkronos Salute, è stato il virologo Fabrizio Pregliasco: “In Lombardia, per esempio il 19% dei campioni arrivati alla rete di sorveglianza sono rappresentati da Covid, poi abbiamo un 6% di coronavirus non Sars-CoV-2 è c'è già qualche caso isolato di influenza”. Pochissimi casi sporadici - ha precisato il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano - che nemmeno fanno più notizia, tanto si è affinato il nostro sistema di sorveglianza virologica”.

In Australia, dove attualmente è inverno, in queste ultime settimane gli abitanti stanno facendo i conti con una delle stagioni influenzali più impegnative dell'ultimo decennio con un impatto rilevante sulla tenuta del sistema sanitario. Un fenomeno che, come spesso accade, potrebbe anticipare ciò che succederà nei prossimi mesi anche in Europa, Italia compresa. L'alta incidenza di casi influenzali nell'Emisfero Sud fa presagire, infatti, che nel prossimo inverno, anche in Italia, potremmo vivere una stagione influenzale particolarmente intensa che potrebbe essere persino più severa di quella appena trascorsa. Oltre al ceppo A H1N1, quest'anno circolerà anche il ceppo influenzale B Victoria, verso cui si registra una minore copertura e che potrebbe pertanto determinare un numero maggiore di contagi.

Entrambi i ceppi influenzali sono comunque previsti nel vaccino antinfluenzale che secondo la circolare del Ministero della Salute sarà disponibile dal 1° ottobre prossimo, dando priorità ai più fragili e poi estendendo progressivamente il target sino all’intera popolazione.

Per garantire un’adeguata disponibilità, la Regione ha previsto l’acquisto di oltre 2,7 milioni di dosi di vaccini, che saranno ripartite sui territori in base alle adesioni; come di consueto si tratta di più tipologie di farmaci a seconda della platea, compresi quelli spray nasali per i bambini.

Dal 1° ottobre si comincia con le somministrazioni attraverso più canali.

Come specificano i documenti, l’antinfluenzale è “raccomandata e offerta gratuitamente e prioritariamente” ad alcune fasce di popolazione, in primis persone over 60 (nate nel 1965 e in anni precedenti), le donne in gravidanza, i bambini e ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, chi ha tra i 18 e i 59 anni ed è in presenza di patologie a rischio (un ampio elenco, da malattie croniche respiratorie a quelle dell’apparato cardio-circolatorio, poi diabete, insufficienza renale, tumori e trattamenti chemioterapici, epatopatie croniche e altre ancora).

Inoltre, le persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti (comprese le Rsa per anziani e le Rsd per persone con disabilità), i familiari e i contatti stretti di soggetti a rischio, i lavoratori di “servizi pubblici di primario interesse collettivo” come il personale medico-sanitario, le forze di polizia e i vigili del fuoco, il personale scolastico, i donatori di sangue.

Poi il raggio si allargherà, e già dal 13 ottobre l’offerta diventerà “universale”: sarà cioè possibile “offrire gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, anche se non appartengono alle categorie di offerta (prioritaria)”, spiega la circolare, evidenziando che proprio da quella data cominceranno le iniezioni anche nelle farmacie.

In queste settimane si stanno definendo le adesioni delle strutture e dei medici e stanno prendendo forma le agende con la disponibilità: il canale per fissare gli appuntamenti sarà quello di “PrenotaSalute”, la piattaforma regionale utilizzata anche per altre prestazioni sanitarie e profilassi.

Non mancheranno i ‘Vax Day’: per il weekend del 18-19 ottobre 2025 tutte le ASST sono invitate ad organizzare, in collaborazione con le IRCSS/Univeristà, eventi di apertura straordinaria per l’offerta vaccinale sul proprio territorio. Gli appuntamenti di queste aperture dovranno essere esposti ai cittadini sul portale regionale ‘PrenotaSalute’.