Parcheggio multipiano. Sì al progetto tecnico

Un passo in avanti per il parcheggio multipiano, tra gli interventi nel programma di rigenerazione urbana comprendente l’area del mercato in piazzale Bersaglieri, che cambierà completamente volto. Su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera nell’ambito della “Strategia di sviluppo urbano sostenibile Breathe Generations - Fili Urbani” per una spesa complessiva di 8 milioni, finanziata in parte da contributo regionale e per 4,16 milioni con risorse comunali. Saranno realizzati tre piani fuori terra, il piano terra aperto sulla piazza potrà essere destinato a mercato coperto. Previsti 328 stalli (su tre livelli), compresi quelli per disabili, donne in stato di gravidanza e neomamme, a disposizione anche 7 posti con la colonnina per la ricarica di mezzi elettrici, spazi per bici e motocicli. L’ingresso al parcheggio sarà dall’incrocio tra le vie Gaeta e Francesco Ferrucci, l’uscita su via Cagliari.

Con l’avvio del cantiere, per gli ambulanti del mercato si avvicina il trasferimento in via Muratori, a poca distanza dall’area che sarà il cuore del più importante investimento in città degli ultimi anni con la realizzazione, oltre al multipiano, del nuovo edificio Boost e della riqualificazione della palazzina, ex sede della polizia locale, per offrire spazi comunitari in cui promuovere il lavoro, ampliare le opportunità e i servizi rivolti ai giovani e permettere alla popolazione anziana di trovare occasioni di socializzazione.

Fili Urbani è anche un “cantiere sociale” che nei mesi scorsi ha coinvolto associazioni e cittadini in ricerche per conoscere proposte ed esigenze di tre target, giovani, anziani e persone in cerca di occupazione. Conclusa la fase di promozione del progetto, l’amministrazione comunale e gli enti del terzo settore che collaborano hanno organizzato per mercoledì un Open day negli spazi dei Molini Marzoli (sala Tramogge e spazio Fili Urbani), occasione per presentare gli esiti delle attività di ricerca svolte sul territorio in merito alla situazione e alle esigenze dei tre target (anziani, giovani e persone in cerca di occupazione) e le proposte dei nuovi servizi. La giornata sarà articolata in tre momenti: la mattina sarà dedicata alle attività di Argento In Forma (la prima parte riservata ad associazioni ed enti che si occupano della popolazione over 65, la seconda aperta a tutti), il pomeriggio alle iniziative di Job Club (aperto a tutti) e la sera alle proposte di InformaGiovani (ragazzi fino a 34 anni). Un’occasione di approfondimento, incontro e conoscenza, ma anche di partecipazione attiva a cui l’amministrazione invita tutti i cittadini.