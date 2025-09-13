La Cassazione conferma: ergastolo a Domenichini

È definitiva la condanna all’ergastolo per Sergio Domenichini, 68 anni, che il 22 luglio 2022 uccise la pensionata Carmela Fabozzi di 73 anni nella sua abitazione in via Sanvito a Malnate, per rapinarla. Dopo averla brutalmente uccisa rubò i gioielli dell’anziana per venderli a un Compro Oro e pagarsi la vacanza al mare con la compagna. La Corte di Cassazione si è espressa giudicando inammissibile il ricorso presentato dai difensori dell’uomo condannato all’ergastolo sia in primo che in secondo grado. Per il sessantottenne, già noto alle forze dell’ordine per truffe, rapine e furti, confermata la condanna del fine pena mai. La tragica morte dell’anziana aveva scosso la comunità di Malnate. A trovarla senza vita "in una pozza di sangue" fu il figlio mentre a condurre le indagini che portarono all’arresto di Domenichini furono i carabinieri del Nucleo investigativo di Varese e i Ris di Parma.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti quel giorno Carmela Fabozzi aveva aperto la porta di casa al suo assassino che non era per lei un estraneo ma lo conosceva come volontario di un’associazione che forniva servizi di trasporto agli anziani. La settantatreenne era stata colpita nove volte alla testa con un pesante vaso di vetro presente nell’abitazione. Su quel vaso i Ris di Parma hanno individuato le impronte digitali dell’omicida, mentre il suo Dna era presente sotto un’unghia della vittima, un tentativo di difesa della donna, inoltre sul pavimento della casa erano state isolate tracce di scarpe insanguinate, corrispondenti alla forma e alle caratteristiche delle suole delle calzature sequestrate a Domenichini.

Importanti anche i tabulati telefonici per gli elementi che hanno fornito alle indagini. Domenichini dopo il delitto partì per la vacanza al mare, al suo rientro, il 19 agosto 2022, l’arresto. Per lui condanna all’ergastolo confermata.