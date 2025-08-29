Trekking, i 50 anni dell’Alta Via della Valmalenco

Incominciate ufficialmente le celebrazioni per il 50° anno della nascita dell’Alta Via della Valmalenco, uno degli itinerari di trekking più belli dell’arco alpino e uno dei più "antichi" che si sviluppa su 8 tappe per 100 chilometri totali. Tutto in un panorama di alta montagna con paesaggi mozzafiato, rifugi e passaggi in alta quota da brividi. La prima serata, tra le tante che celebreranno questo anniversario, è stata organizzata, nella sala Amici degli Anziani di Chiesa in Valmalenco, da Giorgio Nana e da quel Giancarlo Corbellini che, insieme a Nemo Canetta, è stato uno degli ideatori della Alta Via della Valmalenco.

"L’idea – ci aveva detto Corbellini – è venuta a me e a Nemo Canetta nel 1972 e l’abbiamo fondato assieme a Giancarlo Carrara (geometra comunale del tempo) e Silvio Gaggi. Dopo due anni di lavoro, per identificare il tracciato e per segnalarlo con l’aiuto di amici, l’abbiamo inaugurato nel 1975". Presenti, fra gli altri, alla serata anche l’assessore allo sport del comune di Chiesa in Valmalenco Emanuele De Luca, il consigliere nazionale del CAI (Club Alpino Italiano) Angelo Schena e la guida alpina Alfredo Dell’Agosto. Corbellini ha presentato una serie di immagini della meravigliosa Alta Via della Valmalenco, alcune riferite proprio all’inizio di questa avventura. E in sala c’era anche Bruna Pedrolini che negli anni ’70 era a "capo" dell’ufficio turistico oltre al gruppo folk "Rododendri".

"È stata una bella serata, la prima in onore dei 50 anni dell’Alta Via della Valmalenco, un percorso bellissimo sulle nostre bellissime vette – dice Giorgio Nana, uno degli organizzatori dell’iniziativa –. L’Alta Via è un’eccellenza della Valmalenco, in primis ma anche per tutta la provincia di Sondrio, che vogliamo promuovere ulteriormente per far scoprire queste montagne fantastiche. Ne è passato dal 1975 (quando è stata presentata sulla terrazza Martini di Milano) ma l’Alta Via ha sempre un grande fascino".