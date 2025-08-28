Cosio Valtellino, incidente sul lavoro in un raviolificio: operaio incastrato con le braccia in un macchinario

Cosio Valtellino (Sondrio), 28 agosto 2025 – Gravissimo incidente sul lavoro, questa mattina, giovedì 28 agosto, poco prima di mezzogiorno, in un raviolificio di via Don Guanella, a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio.

Dalle prime informazioni, sembra che un operaio di 36 anni sia rimasto incastrato con entrambe le braccia in un macchinario per la produzione di ravioli durante le operazioni di manutenzione o pulizia. E, con tutta probabilità, rischia di perdere gli arti superiori.

Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare l’operaio dai macchinari. Nel frattempo, la centrale operativa del 118 ha inviato un elicottero di Areu per il trasporto rapido in un centro specializzato, supportato da un’ambulanza di terra.

L’operaio, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni restano critiche.

Presenti anche i Carabinieri della stazione locale per i rilievi e gli accertamenti del caso, insieme agli ispettori del servizio di sicurezza sul lavoro (ATS), chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità o carenze nelle misure di sicurezza.