Alla scoperta dei luoghi della Grande Guerra. Percorso guidato nel Parco dello Stelvio

C’è tempo fino a venerdì per iscriversi allo speciale trekking guidato sui luoghi della Prima Guerra Mondiale, nel Parco Nazionale dello Stelvio, in programma sabato per riscoprire i valori della pace e dello spirito olimpico a pochi mesi da Milano Cortina 2026. Il ritrovo è alle 9 al Rifugio Forni, l’escursione partirà alle 9.30 con soste nei punti di maggiore interesse storico, dove la guida condividerà alcuni aneddoti e riflessioni. L’escursione di quattro ore. Info: Bormio Tourism.