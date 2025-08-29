Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Milano
Incendio in un palazzo in via Ovada: paura nella notte a Milano
29 ago 2025
REDAZIONE MILANO
Incendio in un palazzo in via Ovada: paura nella notte a Milano

L'allarme intorno alle 4 nel quartiere Barona. Per sicurezza i residenti, alcune decine, sono state fatti uscire dall'edificio di quattro piani. In fiamme il sottotetto

Milano, incendio in una palazzina di via Ovada nella notte (Foto facebook gruppo Barona e zona 6)

Milano, incendio in una palazzina di via Ovada nella notte (Foto facebook gruppo Barona e zona 6)

Per approfondire:

Milano, 29 agosto 2025 – Incendio nella notte tra giovedì 28 agosto e venerdì 29 agosto a Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 della notte scorsa per spegnere le fiamme scoppiate in un sottotetto in un palazzo di quattro piani in via Ovada, nel quartiere Barona, a Milano. Per sicurezza i residenti, alcune decine, sono state fatti uscire dall'edificio.

Nella mattina di oggi i dei vigili del fuoco erano ancora al lavoro per per domare il rogo. Stando alle prime informazioni non risultano persone ferite o intossicate. Ancora da accertare le cause del rogo, su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco. 

