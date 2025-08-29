Incendio in un palazzo in via Ovada: paura nella notte a Milano

Milano, 29 agosto 2025 – Incendio nella notte tra giovedì 28 agosto e venerdì 29 agosto a Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 della notte scorsa per spegnere le fiamme scoppiate in un sottotetto in un palazzo di quattro piani in via Ovada, nel quartiere Barona, a Milano. Per sicurezza i residenti, alcune decine, sono state fatti uscire dall'edificio.

Nella mattina di oggi i dei vigili del fuoco erano ancora al lavoro per per domare il rogo. Stando alle prime informazioni non risultano persone ferite o intossicate. Ancora da accertare le cause del rogo, su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco.