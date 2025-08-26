Enjoy Stelvio al rush finale, omaggio anche al Parco

L’Enjoy Stelvio Valtellina è pronto per il rush finale. La ricca estate ciclistica valtellinese si avvia alla conclusione con le ultime giornate di Enjoy Stelvio Valtellina, la kermesse che richiama appassionati della montagna da tutta Europa e che rappresenta ormai un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni organizzata in provincia di Sondrio. Per qualche ora, le grandi strade alpine si liberano dal traffico motorizzato e diventano un palcoscenico di natura, silenzio e fatica condivisa.

Da venerdì al 1° settembre, infatti, sono previste le ultime date della manifestazione e quindi anche le ultime ascese, in bici o a piedi, nelle quali gli appassionati potranno salire liberamente senza doversi preoccupare dei mezzi a motore, banditi per l’occasione. Occhi puntati su sabato, la giornata che celebra il bicentenario Passo dello Stelvio con la chiusura al traffico di tutti e tre i versanti della strada, quello lombardo, quello altoatesino e quello svizzero. Ma andiamo con ordine. Venerdì sarà chiusa la strada per il Passo del Mortirolo, ormai prossimo alla denominazione Cima Pantani, da Mazzo di Valtellina e da Monno (Brescia) dalle 9 del mattino alle 13. Sabato, come già ricordato, i mezzi motorizzati non potranno salire sulla strada del Passo dello Stelvio né da Bormio, lato valtellinese, né da Prato allo Stelvio, lato altoatesino, né dal lato Svizzero (passo dell’Umbrail da S. Maria Val Mustair). Tutto in concomitanza con la scalata Cima Coppi. La strada rimarrà chiusa dalle 8 alle 16. Domenica a chiudere sarà il passo Gavia, dalle 9 alle 13, da S. Caterina Valfurva e da S. Apollonia (Brescia) mentre lunedì 1 settembre sarà chiusa al traffico l’arteria che porta alla salita ai laghi di Cancano dalle 9 alle 13.00 dalla località Fior d’Alpe, in Valdidentro.

Enjoy Stelvio Valtellina è più di un evento sportivo: è un’esperienza collettiva che unisce persone, culture e passioni diverse lungo strade che da secoli raccontano il legame tra uomo e montagna. Nel 2025 l’iniziativa ha assunto un valore simbolico ancora maggiore: insieme al bicentenario dello Stelvio, si celebrano infatti anche i 90 anni del Parco Nazionale dello Stelvio.

F.D’E.