Neve stoccata per le piste da sci, Santa Caterina bissa Livigno: “Una nuova tecnologia, con teloni coibentati dalla Finlandia”

Valfurva (Sondrio) - E anche Santa Caterina ha ora il “suo” snowfarming, la tecnica di stoccaggio della neve della stagione precedente che poi potrà essere utilizzata in autunno per preparare alcune piste. Dopo Livigno, località che già da qualche anno stocca la neve in inverno per utilizzarla in estate nella 1K shot e nella gara di fondo del palio delle contrade e in autunno per allestire parte della pista di fondo, ecco che anche S.ta Caterina Valfurva si è dotata recentemente dei teloni termici sotto i quali ha già stoccato una quantità di neve che poi potrà essere utilizzata ad ottobre per preparare un tratto della pista da fondo.

“Grazie alla collaborazione tra la società impianti, il Comune di Valfurva (che ha reperito i fondi per comprare i teloni) e la Pro loco – dice Beppe Bonseri, ad della società Santa Caterina Impianti – anche la nostra località turistica ha deciso di intraprendere la strada dello snowfarming, già usata da altre località turistiche, per poter stoccare la neve in inverno e in primavera e poi usarla a ottobre per allestire la pista per lo sci di fondo. Incomincerà quindi prima la stagione”.

Lo snowfarming di Santa sarà diverso da quello di Livigno. “Quella che abbiamo deciso di adottare è una nuova tecnologia, con teloni coibentati che arrivano direttamente dalla Finlandia e che ci permettono di perdere solo il 10-15% della neve stoccata. La tecnica di coibentazione dei teloni è simile a quella che si usa in edilizia nel processo di isolamento delle case. Questo metodo è stato sperimentato con successo a Levi (località sciistica finlandese molto famosa che sorge ad un’altezza di soli 530 metri). Noi abbiamo prodotto la neve da stoccare nel periodo invernale, ovviamente quando le temperature l’hanno consentito, e l’abbiamo stoccata sotto i teloni. Stiamo parlando di 5.000 metri cubi di neve, quella necessaria per allestire circa 3 km della pista da fondo il prossimo autunno. A metà ottobre 2025 contiamo di poter iniziare la stagione dello sci di fondo”.

Soddisfazione per lo snowfarming posto in zona “Isola” anche da parte del primo cittadino di Valfurva Luca Bellotti. “Sicuramente grazie allo snowfarming, Santa Caterina potrà anticipare l’inizio della stagione invernale per quel che riguarda lo sci di fondo. Negli ultimi anni la domanda in tal senso era sempre più crescente. Ora in Alta Valle, ci siamo anche noi a poter offrire sciate già a metà ottobre”.