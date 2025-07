Sondrio, gli rubano la bici mentre è in biblioteca ma il ladro pedala in centro: subito ritrovata

Sondrio, 5 luglio 2025 – Un pomeriggio come tanti si è trasformato in una spiacevole avventura per il signor Fabio Bruga, pensionato e grande appassionato di lettura, ma grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, tutto si è concluso per il meglio.

Nel pomeriggio di ieri, come di consueto, il signor Fabio si è recato in biblioteca in sella alla sua bicicletta. Una consuetudine che coltiva da anni con passione e regolarità. Giunto sul posto, ha parcheggiato la bicicletta assicurandola con la catena a una griglia della finestra, per poi dedicarsi, con la consueta calma, alla lettura.

Due ore dopo, però, all’uscita dalla biblioteca, la brutta sorpresa: la sua bicicletta era sparita. Dopo un momento di smarrimento, Fabio ha prontamente sporto denuncia e ha cercato invano di ritrovare la sua bici girando per le vie del centro. Nel frattempo, la Polizia locale, impegnata in controlli di routine, ha notato un soggetto già noto alle forze dell’ordine in sella a una bicicletta che non risultava sua. Alla richiesta di fermarsi, l’uomo si è dato alla fuga, dando il via a un breve inseguimento per le strade cittadine. La corsa è però terminata poco dopo, quando il malfattore ha abbandonato la bicicletta sul ciglio della strada per dileguarsi a piedi.

L’uomo è stato comunque riconosciuto dagli agenti, e il suo fermo è atteso nelle prossime ore. Sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia della Questura del capoluogo e l’unità radiomobile a supporto delle operazioni. La buona notizia è arrivata poco dopo: la bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il signor Fabio, commosso e grato, ha potuto tornare a casa con il suo fedele mezzo a due ruote, simbolo di autonomia e piccole gioie quotidiane.