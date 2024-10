Livigno, inaugurata la pista di sci nordico con la neve “conservata” durante l’estate

Livigno (Sondrio) - Lo sci di fondo inaugura una stagione stellare per una Livigno che si conferma come la località invernale più cool d’Italia. E non solo perché il Piccolo Tibet valtellinese, grazie al lavoro dell’Apt diretta da Luca Moretti, è proiettata verso l’appuntamento con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un’immagine rinnovata e vincente. Ieri mattina è stata inaugurata a Livigno la pista di sci nordico, una chicca che la contraddistingue da tutte le altre località, aperta ad atleti professionisti, dilettanti e amatori. Un anello di un paio di chilometri preparato con cura dai tecnici livignaschi grazie alla neve stoccata in inverno nella piana centrale del paese grazie alla tecnica dello snowfarming, che consiste nella copertura della neve con teli di fibra di legno e teli geotermici in grado di proteggerla dalle temperature e il sole estivo limitandone la fusione nel rispetto delle risorse naturali.

Tra gli atleti professionisti che hanno già testato la “mini” pista livignasca ieri c’era anche il fuoriclasse norvegese Johannes Klaebo, il più forte fondista in circolazione e uno dei più forti della storia, che ha scelto, come di consueto, il Piccolo Tibet per allenarsi in questo periodo dell’anno. La presenza di un big come Klaebo la dice lunga sulla lungimiranza livignasca che, alcuni anni fa, ha iniziato a sperimentare lo snowfarming e che ora sta raccogliendo i frutti.

Ma questo è solo uno dei tanti plus di Livigno, come è stato ribadito giovedì a Milano, nella location dei Dazi in Porta Nuova, nella serata che ha presentato le importanti novità proposte dalla perla dell’Alta Valtellina. A un anno e tre mesi dal via delle Olimpiadi 2026, nelle quali ospiterà tutte le prove di snowboard e freestyle, Livigno appare lanciatissima e pronta a sfruttare al meglio l’evento a cinque cerchi per lanciarsi ancor più nel gotha delle località turistiche più “en vogue” d’Europa e del mondo.

“Alpine Energy, at the highest level”, il nuovo claim di Livigno, due concetti semplici ma che racchiudono efficacemente l’essenza livignasca e che saranno il fil rouge di tutti i cambiamenti che affronterà la località nei prossimi anni far respirare a tutti il nuovo posizionamento, basato su tre pilastri principali: “Powerful”, “Chic” e “Moving”. Livigno vuole essere una perla tra le Alpi che domina la valle con la sua energia.