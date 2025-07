Sfollati in attesa. Il rientro a casa non sarà a breve

La situazione è in evoluzione, i lavori per la messa in sicurezza stanno proseguendo ma è impossibile fare previsioni di sorta riguardo al rientro degli sfollati di Aquilone e Tola. I 60 residenti nelle due frazioni di Valdisotto dovranno attendere ancora del tempo per poter rientrare a casa perché il versante, quello dove lunedì sera è scesa una serie di colate detritiche, va ovviamente messo in sicurezza. I sassi e il terreno sceso a valle dalla montagna hanno in pratica bloccato in più punti la provinciale 27 e lo svincolo di ingresso alla statale 38, posto proprio in località Tola. "Stiamo facendo di tutto per poter terminare il prima possibile le opere di sgombero dei detriti – dice il sindaco di Valdisotto Alessandro Pedrini – i vigili del fuoco stanno operando nei torrenti Solco e Novalena e una ditta per conto di Anas sta cercando di liberare la Sp27 per ripristinare il collegamento. Ma la situazione non è risolvibile in pochi giorni, dobbiamo avere pazienza perché prima di tutto va messo in completa sicurezza tutto il versante. Finché non c’è questa condizione, nessuna previsione è possibile".

Ieri qualcuno aveva azzardato o aveva lecitamente sperato che il rientro potesse avvenire in pochi giorni. Previsione legittima ma troppo ottimistica. "Questa è un’emergenza non da poco, il versante montano va posto in assoluta sicurezza e quindi chiedo agli abitanti di Tola e Aquilone, quelli sfollati lunedì sera per questioni di sicurezza, di avere pazienza perché stiamo lavorando per ripristinare la situazione e permettere loro di rientrare nelle proprie abitazioni. Capisco il disagio di dover vivere in hotel o da parenti, di non essere a casa, ma è chiaro che la sicurezza è la conditio sine qua non per poter poi pensare a un rientro". Molto dipenderà anche dalle condizioni meteo. Per il fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, è previsto qualche temporale e se dovesse piovere copiosamente è chiaro che le operazioni di sgombero e messa in sicurezza subirebbero dei rallentamenti. L’interlocuzione con la Prefettura è costante. "Domani (oggi per chi legge, ndr) avremo una riunione in Prefettura, faremo il punto della situazione".