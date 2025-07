Un binomio vincente. Camp di volley, un trionfo. Applausi da 60 ragazze

Il Camp di alta specializzazione della Valtellina Summer League di Aprica, località che crede molto nel fortunato binomio tra sport e turismo, è stato un successone. Oltre 60 ragazze, provenienti da tutta Italia, hanno preso parte alla seconda edizione del camp di alta specializzazione organizzato ad Aprica da Rixalto e Asc Sport. Spettacolo e divertimento per chi ha partecipato a questo camp che ha permesso alle partecipanti (e ai 3 maschietti presenti) di potersi allenare agli ordini di un allenatore della caratura di Francois Salvagni, coach di Cuneo in serie A1, e di uno staff tecnico composto anche da Giovanni Preti, ex allenatore della nazionale maschile under 20, e di Franca Schenone. Ma l’unicità di questo camp risiede nel fatto che le ragazze presenti hanno giocato anche sotto gli sguardi attenti di alcune giocatrici professioniste, qui in qualità di coach, quali Vittoria Piani, opposto ex Volley Bergamo 1991, Giorgia Zannoni, libero di Roma, la giovane emergente Sofia Turlà, alzatrice della neopromossa Perugia, Laura Bovo, centrale di Altafratte Padova e Federica Stufi, neomamma di Pietro (presente al camp) nella doppia veste di giocatrice e di team manager. Presenti anche il nutrizionista Paolo Bonola, il preparatore atletico Max Cioffi e il fisioterapista Marco Conton. "È stata una settimana bellissima – dice Francois Salvagni –, straordinaria. Unire pallavolo di alto livello, ragazze e ragazzi, natura e divertimento è il massimo. Abbiamo avuto la possibilità di poter fornire alle ragazze l’opportunità di allenarsi al ritmo delle pro". "Davvero un successo – dice Federica Stufi, team manager del camp –. Ci siamo allenati in ottime strutture. Abbiamo dato alle ragazze degli input da sviluppare durante la stagione e loro si sono divertite. Abbiamo cercato di far vivere a tutte una settimana da serie… A".

Fulvio D’Eri