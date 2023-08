"1 K Shot a Livigno: Gara di Fondo sulla Neve Conservata"

Stasera a Livigno si… scia. Non è una boutade o uno scherzo di mezza estate ma è pura realtà: la località dell’Alta Valtellina, infatti, ospiterà la 1 K shot, gara di sci di fondo su un percorso di 1000 metri, e una fantastica esibizione di snowboarder e freestyler, in mezzo al paese.

Una cosa unica. La neve d’agosto è ormai un classico dell’estate livignasca, che in occasione della tradizionale "Gara da li contrada da Livign", trasforma il centro del paese in un percorso da vivere tutto d’un fiato, con gli sci da fondo ai piedi. Mentre i colori dell’estate dominano la cornice i livignaschi e i numerosi turisti presenti nella località potranno godersi lo spettacolo di una gara all’ultimo metro, per un vero assaggio d’inverno, grazie alla neve stoccata questo inverno (snowfarming). Un momento di profonda comunione tra presente e futuro che con la gara in centro paese celebra tanto le proprie tradizioni più antiche e identitarie, quanto la propensione alla costruzione di un domani ambizioso e dal sapore internazionale. Un domani che abbraccia anche l’orizzonte dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 che a Livigno assegneranno il più alto numero di medaglie dell’intera edizione. Un vero matrimonio di intenti, che culminerà nello "Snowboard & Freestyle Show" in programma dopo la gara e prima della sfida tra i rappresentanti delle contrade, che si cimenteranno sullo stesso percorso degli atleti della 1K SHOT. A Michela Moioli, Jole Galli, Maurizio Bormolini, Nicola Galli e i giovani snowboarder e freestyler locali, il compito di emozionare con le loro acrobazie. Grande novità del 2023: la diretta integrale di entrambe le gare sui canali social di Livigno e su MyLivignoTv. Il programma prevede per le 17 le qualifiche della gara 1K SHOT, dove i 27 atleti presenti, tra uomini, donne e atleti paralimpici, si contenderanno l’accesso alle fasi ad eliminazione diretta. delle contrade in gioco. Fulvio D’Eri