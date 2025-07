Al Bike day sullo Stelvio oltre 7.500 ciclisti e pedoni

L’Enjoy ha fatto centro, grazie anche a una collaborazione transfrontaliera: l’edizione 2025 della Stelvio Valtellina-Passo Spluga Bike Day Frei Pass ha visto oltre 7.500 passaggi di ciclisti e pedoni provenienti da entrambi i versanti, da Campodolcino per il versante Italiano e da Splugen per il versante Svizzero, lungo la spettacolare salita del passo dello Spluga. Un risultato mai registrato prima, frutto di una collaborazione sempre più stretta tra gli Enti per la promozione turistica e le istituzioni italiane e svizzere, unite dalla volontà di valorizzare in chiave sostenibile un valico alpino di straordinaria bellezza e importanza storica.

Nel corso della giornata il traffico motorizzato è stato completamente interdetto, permettendo a migliaia di persone di transitare in totale sicurezza lungo la strada che collega Campodolcino e Splügen. "L’Enjoy non è solo una giornata di sport – commenta il direttore del Consorzio turistico della Valchiavenna Filippo Pighetti – ma un segnale forte a favore della sicurezza stradale, della mobilità dolce e di una nuova visione del turismo: più sostenibile, inclusivo e rispettoso dell’ambiente".

Il risultato straordinario di quest’anno conferma il passo dello Spluga come una meta d’eccellenza nel panorama ciclistico internazionale e non solo, grazie anche alla visibilità crescente data da eventi come questo. Il coinvolgimento attivo delle istituzioni italiane e svizzere ha permesso di rafforzare l’attrattività dell’itinerario, creando un flusso continuo di appassionati che, in entrambi i sensi di marcia, hanno potuto godere in sicurezza di un’esperienza unica. "Il FreiPass Spluga è stato un successo e ha dimostrato quanto interesse ci sia per iniziative come questa – commentano i colleghi svizzeri – la giornata non poteva essere più bella, un ottimo modo per mettere in contatto le persone e le valli".

Un altro appuntamento di uguale importanza sarà per l’iniziativa “Spluga da capogiro“, in cui verrà chiuso al traffico veicolare, per il sesto anno consecutivo, il tratto più suggestivo del Passo dello Spluga, da Campodolcino a Pianazzo, ogni domenica di luglio e di agosto dalle 8 alle 12.

