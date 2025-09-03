Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Sondrio
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaProtezione civile e ragazzi fragili. Arriva il ministro
3 set 2025
SARA BALDINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Sondrio
  3. Cronaca
  4. Protezione civile e ragazzi fragili. Arriva il ministro

Protezione civile e ragazzi fragili. Arriva il ministro

Mattinata di visite illustri ieri al centro di Formazione di Protezione Civile di a2a. Presenti infatti Alessandra Locatelli, Ministro per...

Mattinata di visite illustri ieri al centro di Formazione di Protezione Civile di a2a. Presenti infatti Alessandra Locatelli, Ministro per...

Mattinata di visite illustri ieri al centro di Formazione di Protezione Civile di a2a. Presenti infatti Alessandra Locatelli, Ministro per...

Per approfondire:

Mattinata di visite illustri ieri al centro di Formazione di Protezione Civile di a2a. Presenti infatti Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità e il capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano che insieme a questore e prefetto della provincia e a diversi rappresentanti istituzionali locali hanno incontrato i ragazzi del campo “Anch’io sono la Protezione civile“ e del Progetto Marcello, definito dalla ministra "un fiore all’occhiello non solo per il territorio e la Lombardia, ma per l’intero Paese".

L’idea è maturata nel tempo dal desiderio dei volontari di Avpc Gruppo a2a di costruire percorsi di inclusione concreta, insieme ai ragazzi dell’associazione Triade Sos Autismo. Al progetto è stato dato il nome di Marcello, un giovane disabile molto vicino ai volontari e dopo due anni di incontri, formazione e condivisione, è diventato realtà, consentendo a giovani con fragilità di mettersi in gioco e contribuire in prima persona nelle attività di protezione civile.

La prima, emozionante prova sul campo è stata durante la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini a Biella. I ragazzi hanno affiancato i volontari nelle installazioni impiantistiche del campo. "Siamo abituati a pensare alla Protezione Civile legata all’emergenza, in realtà vi è anche un grande e prezioso lavoro che riguarda la prevenzione, che è fondamentale e i volontari a2a hanno ben dimostrato che questa può essere insegnata e messa in pratica con successo anche da chi è più fragile" ha sottolineato Ciciliano.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata