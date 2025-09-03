Protezione civile e ragazzi fragili. Arriva il ministro

Mattinata di visite illustri ieri al centro di Formazione di Protezione Civile di a2a. Presenti infatti Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità e il capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano che insieme a questore e prefetto della provincia e a diversi rappresentanti istituzionali locali hanno incontrato i ragazzi del campo “Anch’io sono la Protezione civile“ e del Progetto Marcello, definito dalla ministra "un fiore all’occhiello non solo per il territorio e la Lombardia, ma per l’intero Paese".

L’idea è maturata nel tempo dal desiderio dei volontari di Avpc Gruppo a2a di costruire percorsi di inclusione concreta, insieme ai ragazzi dell’associazione Triade Sos Autismo. Al progetto è stato dato il nome di Marcello, un giovane disabile molto vicino ai volontari e dopo due anni di incontri, formazione e condivisione, è diventato realtà, consentendo a giovani con fragilità di mettersi in gioco e contribuire in prima persona nelle attività di protezione civile.

La prima, emozionante prova sul campo è stata durante la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini a Biella. I ragazzi hanno affiancato i volontari nelle installazioni impiantistiche del campo. "Siamo abituati a pensare alla Protezione Civile legata all’emergenza, in realtà vi è anche un grande e prezioso lavoro che riguarda la prevenzione, che è fondamentale e i volontari a2a hanno ben dimostrato che questa può essere insegnata e messa in pratica con successo anche da chi è più fragile" ha sottolineato Ciciliano.