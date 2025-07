Stop alle scarpe ortopediche gratis, interrogazione al Pirellone

Il Movimento 5 Stelle ha depositato in Consiglio regionale un’interrogazione a risposta scritta sul caso di David, ragazzino di 14 anni con gravissima disabilità, al quale il servizio sanitario regionale ha fatto sapere di non poter più fornire gratuitamente le scarpe ortopediche a causa di un decreto governativo del 2017 di fatto attuato in Lombardia da febbraio del 2025. La denuncia della madre di David aveva trovato spazio su queste pagine il 14 giugno scorso. "Dopo la segnalazione disperata di una mamma di un ragazzo con disabilità, abbiamo appreso che l’ASST Milano, dal 5 febbraio 2025, non ha più erogato scarpe ortopediche gratuite a minori e adulti con disabilità, comprese condizioni di gravissima disabilità – riepiloga Paola Pizzighini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle –. Una decisione che fa riferimento al decreto del 12 gennaio 2017, quello sull’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, in base al quale non sarebbero più prescrivibili né erogabili le calzature ortopediche di serie predisposte per plantare e predisposte a tutore. Ancora una volta le persone con disabilità e le loro famiglie sono colpite senza alcuna vergogna. Le scarpe ortopediche servono per camminare, servono a fornire alle persone con disabilità la possibilità di avere una vita sociale e di potersi spostare. Per questi motivi – conclude la consigliera – ho depositato una interrogazione, a risposta scritta, dove chiedo quali provvedimenti siano stati adottati dalla Giunta regionale per recepire il decreto nazionale del 2017 in riferimento agli ausili per disabili, quali comunicazioni siano state trasmesse alle ASST e ai medici e se la stessa Giunta intenda valutare la modifica o sospensione delle direttive attuative che hanno determinato l’interruzione dell’erogazione gratuita".Gi.An.