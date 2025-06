Centri estivi: assistenza garantita ai bimbi disabili

L’amministrazione comunale conferma il suo impegno per l’inclusione e il sostegno alle famiglie con minori disabili anche durante i centri estivi. Ogni anno, il Comune chiede ai gestori dei centri estivi di tutelare i bambini e i ragazzi con disabilità, garantendo loro le giuste ore di assistenza. L’assessore Mariarosa Cuciniello spiega: "In passato, il Comune non aveva una voce di bilancio dedicata ai centri estivi per l’assistenza ai disabili. Le famiglie si presentavano con i figli e, con gli uffici del sociale, cercavamo di fare il possibile con le risorse disponibili, spesso arrivando a dover gestire le richieste in modo frammentato. Questo portava a situazioni in cui alcuni bambini rimanevano in lista di attesa o ricevevano meno ore di assistenza". Quest’anno la situazione è migliorata grazie a una razionalizzazione delle risorse. Per la prima volta, nel bilancio comunale è stata inserita una voce specifica di circa 30mila euro dedicata all’assistenza ai minori disabili durante i centri estivi. Cuciniello aggiunge: "Abbiamo aperto una manifestazione di interesse, chiedendo ai genitori di iscrivere i figli in anticipo e di indicare quante ore di assistenza fossero necessarie. Ci siamo resi conto che i fondi disponibili non erano sufficienti per coprire tutte le richieste con un approccio uguale per tutti. La soluzione che abbiamo adottato è stata quella di creare pacchetti ad hoc".

G.M.