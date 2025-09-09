Porte aperte alla centrale idroelettrica

PRATA CAMPORTACCIOPorte aperte alla centrale di Prata. Quella prevista per sabato è una ghiotta occasione per visitare la centrale idroelettrica, rinnovata in efficienza e sostenibilità, nonché per conoscerne il funzionamento e le tecnologie e approfondire i temi dell’energia rinnovabile e della transizione energetica. “Porte Aperte“ si terrà dalle 9 alle 17.45 con visite gratuite, organizzate in piccoli gruppi, e prenotazione online. L’evento di A2A è promosso in collaborazione con il Consorzio Turistico Val Chiavenna e il distributore locale di energia Siec, con il patrocinio dei Comuni di Prata Camportaccio e di Mese.

"La giornata “Porte Aperte“ rappresenta per noi un momento importante per condividere con la comunità locale il valore della risorsa idrica: è un’occasione per far conoscere da vicino il patrimonio industriale ed energetico della Val Chiavenna – spiega il responsabile impianti idroelettrici Val Chiavenna di A2A, Luca Dotti – Le nostre centrali idroelettriche sono il frutto di un’evoluzione continua, capaci di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità. Aprirne le porte ai cittadini significa anche raccontare il nostro impegno quotidiano per la transizione energetica del Paese".

"Siamo molto lieti – commenta il direttore del Consorzio turistico Val Chiavenna, Filippo Pighetti – di supportare sin dal 2021 “Porte Aperte“ di A2A, un appuntamento che negli anni è diventato parte integrante dell’offerta turistica estiva della nostra valle, atteso con entusiasmo sia dai turisti sia dai residenti". Info: evento-centrale-prata.a2a.it.

F.D.E.