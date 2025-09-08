Valdidentro, 3 mucche cadono in un torrente: vani i tentativi di salvarle

Valdidentro (Sondrio), 8 settembre 2025 – Dopo un’estate libere al pascolo, per loro il tornare a svernare al caldo della stalla sarebbe stato, ormai, davvero una questione di giorni.

Ma l’imprevisto non risparmia neppure il mondo animale e non è quindi purtroppo a lieto fine l’intervento che si è reso necessario in alta Valdidentro per recuperare tre mucche finite nell’alveo di un torrente, dopo essere precipitate in una forra.

L’incidente è avvenuto sabato e già domenica i Vigili del fuoco hanno tentato di portare via gli animali con l’elicottero, ma per una questione di peso hanno dovuto desistere. Oggi pomeriggio la medesima operazione è stata effettuata – non senza difficoltà – da terra, con l’ausilio di speciali strumenti destinati proprio al movimento di grandi pesi.

Impegnata l’intera squadra di Vigili del Fuoco di Valdisotto composta da cinque elementi. Per le povere mucche nulla da fare però, fatale per loro la caduta sulle rocce.