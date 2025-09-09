Novate Mezzola, perseguitava i vicini: arrestato 62enne

Novate Mezzola (Sondrio) – Hanno ripreso a dormire sonni tranquilli i vicini di casa del sessantaduenne indagato per atti persecutori che i carabinieri della Stazione di Novate Mezzola hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Sondrio, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura.

La decisione più restrittiva nei confronti dell’uomo che da anni ormai vessava i propri vicini con dispetti di ogni tipo, minacce reiterate e danneggiamenti che gli avevano fatto peraltro già “collezionare“ numerose querele e soprattutto le specifiche misure di prevenzione disposte dal questore di Sondrio Sabato Riccio dell’avviso orale prima e dell’ammonimento poi. “Avvisato e ammonito” dunque, ma evidentemente non abbastanza da farlo desistere visto che di recente le sue persecuzioni nei confronti dei vicini si erano addirittura intensificate, al punto di generare in molti “gravi timori per la loro incolumità”, specificano i carabinieri ai quali i residenti si sono a più riprese rivolti, tali da “costringerli a modificare le abitudini di vita”.

Quando svolgere lavori in giardino o nell’orto oppure bersi una bibita in terrazzo può esporre al rischio di essere colpiti da un oggetto lanciato o di venire spaventati o presi a male parole, è evidente che anche le mura di casa si trasformano in un autentico inferno dove ci si muove con circospezione per evitare il peggio. Esattamente ciò che non dovranno più subire le vittime del sessantaduenne, almeno finché questi rimarrà in carcere dove è stato portato dopo l’arresto, come disposto dall’autorità giudiziaria. Il provvedimento cautelare è stato emesso al termine della paziente ricostruzione dei molteplici episodi operata dai militari dell’Arma di Novate Mezzola, che hanno raccolto le molte querele delle persone offese che all’Arma si erano affidate, esasperate.