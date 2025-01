Meteo in Lombardia, si alternano due perturbazioni: Epifania con pioggia e neve ma sole nel week end dell’11 e 12 gennaio

Milano, 6 gennaio 2025 – Pioggia, temperatura più in linea con le medie della stagione invernale e nevicate fino ad altitudini intorno ai 900, 1000 metri. è questo il regalo della Befana portato dal meteo alla Lombardia e più in generale a tutto il Nord Italia grazie a due perturbazioni di origine atlantica che si alterneranno sul Nord ovest oggi, lunedì 6 gennaio, e poi in un secondo momento a partire da giovedì con aria più fredda rispetto ad ora. Un campo di bassa pressione dunque che, certamente oggi, ma anche in parte domani si è “impadronito” della nostra regione. Una giornata uggiosa, quindi quella dell’Epifania, caratterizzata da piogge diffuse fino a sera e temperature che saranno attorno ai 5 o 6 gradi (nelle ore centrali della giornata) su area padana milanese, pavese e brianzola. Clima più rigido con conseguenti precipitazioni anche a carattere nevoso sulle Alpi fra i 1000 e i 1.300 metri, e temperature fra 0 e 1 gradi a Livigno e in Val Chiavenna. Clima appena più mite, grazie alla presenza del lago, nella zona del Garda, con temperature sugli 8 gradi e la possibilità di un minimo di variabilità con la comparsa del sole.

La tendenza da domani

Domani, martedì 7 gennaio, il tempo subirà un’evoluzione. Ancora pioggia nel corso della notte e delle prime ore del mattino su tutta la regione e nevicate sulle zone di montagna della Valtellina e del Bresciano. Ma a partire dalle ore centrali della giornata e in modo sempre più accentuato a partire dal pomeriggio, spazio a schiarite fino alla ricomparsa del sole. Le temperature. Ancora rigide in conseguenza delle piogge e della nuvolosità al mattino, ma con un deciso (e gradito) rialzo nelle ore centrali grazie al ritorno del sole: la colonnina di mercurio salirà fino a 9, 10 gradi in pianura (Milanese, Lodigiano, Pavese e Cremonese) e nell’area prealpina di Varesotto, Comasco, Brianza e Alta Valcamonica con punte di 11 gradi nell’Est Milanese. Più freddo in montagna, con 0 gradi a Livigno e 3 in Alta Valchiavenna.

Fra mercoledì e giovedì

Mercoledì 8 gennaio e Giovedì 9. Ci sarà una tregua al mattino, che farà però da interludio all’arrivo in serata e nella notte della seconda perturbazione di questa settimana. Si comincia allora con la presenza di molte nubi sparse al mattino, con banchi di nebbia sulla pianura Padana dalla Lomellina al Mantovano. In dissolvimento tuttavia nel corso della giornata. Sole che resisterà per buona parte del pomeriggio su Alpi e Prealpi. In serata però tutto cambia. Piogge su tutto il settore occidentale e centrale della regione, risparmiati solo parte del Bresciano e la zona del Garda. Neve sopra i 1.400 metri, quindi sulle Alpi del settore retico a ridosso della Svizzera. Temperature comprese fra i 10 e gli 11 gradi di Alta Brianza, Ovest Milanese e Basso Varesotto; simili se non addirittura più alte su Alto lago di Como (12), Bassa Valcamonica nel Bresciano (13) e 11 su Prealpi comasche.

Molto variabili in montagna, con 9 gradi in Alta Valcamonica e 0 a Livigno. Dopo le piogge della notte, giovedì ci sarà spazio ancora per della variabilità. Tornano nuvole e banchi di nebbia sul settore occidentale della Lombardia e sulla pianura. Ancora piogge miste a nevicate su Bergamasco, Bresciano e Valtellina, con neve più intensa e “decisa” intorno a quota 1.500 metri. In serata smetterà di piovere su gran parte della regione, ma resisteranno le nevicate fra Lombardia, Svizzera e Alto Adige anche a 900 metri. Temperature in linea con quelle dei giorni precedenti, ma nella fredda Livigno si scenderà anche a -1 e ci saranno 3 gradi nell’Oltrepò pavese, nell’Ovest Milanese e in Val Chiavenna.

Venerdì e il fine settimana

Venerdì 10 e prospettive per il fine settimana. A partire dalla mattina del 10 gennaio torna alla grande il sole a splendere su tutta la regione. Bel tempo dunque dalle Alpi del Sondriese alle pianure del Mantovano, passando da Milanese e Bresciano. Questo grazie a un campo di alte pressioni che garantisce tempo stabile e soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Temperature molto diversificate nelle ore di maggiore irradiamento solare: 9 gradi in pianura, 10 su Basso Garda, 9 su Prealpi comasche, Franciacorta e Mantovano. Più freddo naturalmente sulle Alpi della Valtellina: -7 gradi a Livigno, 3 in Alta Valtellina e Alta Valchiavenna e 2 in Valmalenco.