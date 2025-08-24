Due mountain bike col brand. Omaggio Aci alla Polizia

L’Aci Sondrio, in prima linea nel supportare progetti che favoriscono un futuro più verde e responsabile, ha donato nei giorni scorsi 2 e-mountain bike, "brandizzate" con il logo della Polizia di Stato, alla Questura. Le nuove "volanti a due ruote" verranno impiegate non solo nei servizi di controllo del territorio, nelle aree verdi e nei parchi cittadini, ma anche nei servizi di ordine pubblico nelle altre città della provincia.

Le nuove pattuglie ciclo montate sono state già impiegate in occasione dei servizi di ordine pubblico disposti con ordinanza del questore Sabato Riccio per le numerose manifestazioni ciclistiche e di trail che nel periodo estivo interessano le zone boschive e i passi alpini del territorio provinciale quali, Enjoy Stelvio Valtellina, Stelvio Santini e la Vut. È stata così garantita la massima efficienza dei servizi, in relazione alla morfologia del territorio, che non sarebbero realizzabili in modo ugualmente efficiente con altri tipi di pattuglie (auto, moto, a piedi).

La presenza del personale in e-mountain bike è stata particolarmente apprezzata dal pubblico e dai partecipanti agli eventi che, incuriositi, non hanno esitato a porre loro qualche domanda. Il questore ha ricevuto negli uffici del capoluogo il presidente Aci Andrea Mariani ed il direttore Roberto Conforti e li ha "ringraziati per il generoso contributo e per la vicinanza di Aci Sondrio alla Polizia". F.D’E.