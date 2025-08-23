Violenze

CronacaDopo la chiusura per le due frane. Il Passo dello Stelvio oggi riapre
23 ago 2025
FULVIO DOMENICO D'ERI
Cronaca
Dopo la chiusura per le due frane. Il Passo dello Stelvio oggi riapre

Da mezzogiorno via libera per chi sale da Bormio lungo i mitici tornanti del versante lombardo

Il Passo dello Stelvio riapre: cicloamatori, turisti “della domenica“ e sciatori possono esultare. Dopo tre giorni di chiusura per le due frane su altrettanti tornanti, riapre infatti oggi a mezzogiorno la strada che da Bormio sale fino al Passo dello Stelvio per la gioia degli operatori, pronti a ospitare i turisti provenienti dal versante lombardo e di chi aveva programmato un’ascesa in bicicletta o una giornata o una mini-vacanza sciistica. Perché il Passo in estate è preso d’assalto anche dagli sciatori che salgono in quota per sciare abbandonando la canicola nelle città e in pianura.

Lo Stelvio è anche punto di transito per molti turisti tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige o la Svizzera. La chiusura della strada era stata sancita da Anas nella serata di martedì, quando nei pressi dei tornanti numero 13 e numero 20 della bicentenaria strada, costruita dall’ingegner Carlo Donegani e inaugurata nel 1825, che quest’anno spegne le sue prime duecento candeline, sono scese due colate di fango e detriti che hanno invaso la carreggiata della Statale 38. Nei giorni scorsi a più riprese i tecnici Anas sono saliti nei punti colpiti dagli smottamenti per effettuare, insieme ad altri professionisti tra i quali dei geologi, i rilievi del caso e per mettere in sicurezza la zona in modo da consentire il ripristino della viabilità.

Terminato lo sgombero della carreggiata dal materiale sceso dal versante, e dopo la messa in sicurezza, Anas ha potuto dare il via libera. Anas, nella tarda serata di giovedì, ha rilasciato uno scarno comunicato annunciando la riapertura: "Anas comunica che i lavori di sgombero e messa in sicurezza della Ss38, nel tratto compreso tra la località Bagni Vecchi e il Passo Umbrail, stanno procedendo regolarmente. L’apertura è prevista per sabato 23 agosto (oggi, ndr) a mezzogiorno".

Le operazioni di sgombero e messa in sicurezza hanno richiesto qualche giorno perché mercoledì e venerdì le condizioni meteo non sono state delle migliori. Anas, in coda al comunicato, avvisa che "se dovessero esserci allerta meteo rossa o arancione, la strada potrebbe essere richiusa in via precauzionale". Per ora la chiusura pare scongiurato, con le previsioni che danno tempo sereno per il fine settimana.

Fulvio D’Eri

