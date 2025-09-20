La provinciale della Valgerola. Primi lavori da 800mila euro

Importanti investimenti per la viabilità della Valgerola. La Provincia di Sondrio nei giorni scorsi ha approvato il primo lotto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e transitabilità lungo la Provinciale SP7, candidata l’anno scorso a un finanziamento ministeriale. In un primo momento il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva accolto la richiesta, stanziando 5 milioni nel programma 2025-2029; successivamente la legge finanziaria di fine anno ha ridotto i fondi del 70% ma a luglio il ministero ha comunicato il quasi integrale ripristino delle risorse almeno per le annualità 2025-2028.

Per rispettare i tempi dettati dal ministero per l’erogazione del finanziamento, la Provincia ha approvato un primo lotto di interventi, del valore di 1.1 milioni, che sarà realizzato nel 2026. Prevede la sostituzione delle barriere stradali in diversi tratti particolarmente critici nei territori di Cosio Valtellino e Gerola Alta. Di questo importo, oltre 860mila euro sono destinati ai lavori, mentre la quota restante coprirà spese tecniche, oneri per la sicurezza e somme a disposizione. I tecnici della Provincia hanno già redatto il progetto del secondo lotto, del valore di 3 milioni e nei giorni scorsi è stata avviata la conferenza di servizi in cui sono chiamati a esprimersi Comuni, Comunità montana e Soprintendenza.

"Proseguiamo il percorso di manutenzione e potenziamento della rete viaria provinciale, per garantire sicurezza e continuità ai collegamenti strategici – dice Davide Menegola, presidente della Provincia –. Sono opere attese dalle comunità locali, che contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini e di chi visita le Valli, adeguando il livello di sicurezza a standard moderni". F.D’E.