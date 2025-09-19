Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Ivan Albarelli
Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Sondrio
19 set 2025
SARA BALDINI
Cronaca
Fondi per il volontariato da "Aiutiamoci"

Risorse incrementate da 150 a 250mila euro a sostegno delle piccole associazioni locali. Il progetto promosso da Provincia di Sondrio, Fondazione Cariplo e Fondazione Pro Valtellina, del resto, si chiama "Aiutiamoci" ed è nato proprio per dare una mano concreta alle attività delle piccole – e preziosissime – realtà del volontariato della provincia, supporto fondamentale all’interno delle comunità di Valtellina e Valchiavenna. "Siamo davvero orgogliosi del progetto Aiutiamoci. Fin dalla presentazione, ha suscitato un interesse diffuso sul territorio, a conferma della sua capacità di rispondere a un bisogno concreto e sentito – ha dichiarato Marco Dell’Acqua (in foto primo a destra con Menegola), presidente di Fondazione Pro Valtellina e membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo – Le piccole associazioni rappresentano presìdi di partecipazione e solidarietà che meritano attenzione, fiducia e strumenti adeguati per continuare a operare. Fondamentale, in questo percorso, la collaborazione e l’aiuto della Provincia, che ha condiviso sin dall’inizio il valore e la visione del progetto".

Chiamato in causa, il presidente dell’amministrazione provinciale Davide Menegola ha aggiunto: "Abbiamo messo a disposizione risorse e competenze, perché crediamo che rafforzare il volontariato significhi rafforzare l’intero tessuto sociale. Ringrazio Fondazione Cariplo e Fondazione Pro Valtellina per la collaborazione e la visione condivisa: insieme possiamo garantire più opportunità e più strumenti a chi quotidianamente lavora per il bene del territorio". Scelta strategica, secondo Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, quella di sostenere le piccole associazioni perché "rafforza la coesione sociale e valorizza le energie presenti nei territori". Il bando sarà attivo dal 1° di ottobre sul sito provaltellina.org. Sara Baldini

