Scoperte archeologiche. Calvario scrigno di storia. Riportato alla luce il castello di Tresivio

Un parco archeologico nell’area del Calvario, il promontorio che domina il paese. Un vero e proprio teatro all’aperto con vista sulle Orobie, nello spazio denominato Paradis di Can, da inserire in un circuito che comprenda le altre zone della Media Valle dove sorgono castelli o sono state ritrovate incisioni rupestri. Se questo è il futuro prossimo, altrettanto brillante è il presente del panoramico sperone con la chiesetta in mezzo ai vigneti dell’Inferno dove è in corso, per il terzo anno, una fortunata campagna di scavi. "Sapevamo fin da ragazzi, quando venivamo a giocarci, che il Calvario custodiva la storia del nostro paese, dunque ci siamo impegnati come amministrazione per reperire i fondi da destinare a scavi e sondaggi che ci “raccontassero“ questa storia che definirei di interesse sovracomunale, se si considera il ruolo che ebbe Tresivio nel governo della Media Valle" osserva il sindaco Fernando Baruffi. Finanziati all’interno del progetto Interreg "Archeologia alpina. Luoghi, presenze, strategie Archeo.Alps" (le prime due campagne furono rese possibili grazie a fondi della Provincia e, l’anno successivo, grazie al progetto "Radici di un’identità" finanziato da Fondazione Cariplo con capofila la Cm di Sondrio), i lavori coordinati da Federico Zoni, professore di archeologia medievale dell’Università di Bergamo, continuano a regalare sorprese. "Noi sapevamo della presenza del castello sotto la chiesa del Calvario, certo non ci aspettavamo una storia tanto lunga e complessa da riscoprire" osserva riferendosi a quello che è uno dei più antichi castelli della Valtellina. "Abbiamo trovato numerosi reperti interessanti, tra i quali lo scheletro di un bambino che presto sarà studiato al Labanof, il laboratorio di Antropologia e Odontologia forense dell’Università di Milano, ma la cosa più sorprendente è lo stato di conservazione delle tracce monumentali dei vecchi castelli". Castelli, al plurale, perché gli scavi stanno riportando alla luce momenti di ricostruzioni, irrobustimenti e ampliamenti succedutisi in epoche differenti, fino ad affondare addirittura all’età tardo-romana come è dimostrato anche dai ritrovamenti di monete e ceramiche. Una lunga e stratificata storia che viene "anticipata" dal muro di cinta medievale. Sara Baldini