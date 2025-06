Da via Giordano al restyling delle scuole: un’estate di cantieri

Estate, tempo di cantieri in città. "Ci sarà l’intervento per il ripristino e la sistemazione definitiva della sede stradale in via Giordano e in via Monte Bianco", ha annunciato l’assessora ai Lavori pubblici Loredana Verzino. Si tratta dell’opera più consistente di questa tranche di opere, che vede un importo di ben 600mila euro e che vedrà le lavorazioni in questi mesi.

Nelle prossime settimane è poi atteso anche l’inizio della riqualificazione e dell’ampliamento del parcheggio Monte Rosa/Sormani per 647mila euro: il 29 maggio era stata aggiudicata la gara d’appalto dalla società Errestrade Srl. C’è poi il consistente pacchetto di restyling degli edifici, soprattutto delle scuole. Da poco sono invece iniziati i lavori alla biblioteca civica che vedrà un allargamento: a intervento finito, saranno stati inglobati i locali dell’ex comando della polizia locale. Il cantiere non interromperà il servizio che, anzi, ha visto l’allungamento dell’orario post cena in via sperimentale per consentire l’accesso degli universitari nell’ultima sessione d’esame.

In programma ci sono poi i restyling alla elementare Vespucci, alla scuola dell’infanzia Umbria, la ristrutturazione della media Emilia, dove saranno sostituiti anche i serramenti dei servizi igienici oltre a 30mila euro da poco impegnati per impianti e mobili, e la riqualificazione dell’ala musicale della media Boccaccio.

Con uno stanziamento di 80mila euro, derivante dall’avanzo di amministrazione appena approvato, ci sarà anche la manutenzione straordinaria del nido Emilia. Gli operai saranno impegnati anche al centro anziani di viale Emilia, e nella sede dei servizi sociali di via Petrarca, dove saranno rinnovati i bagni. "Ad aprile abbiamo approvato in Giunta anche il progetto sulla scuola dell’infanzia di viale Umbria, per la partecipazione a un avviso del ministero per la sostenibilità e l’efficienza energetica".

La.La.