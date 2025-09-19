Mamma morta. Riposerà in Valtellina

Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Ivan Albarelli
Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Sondrio

CronacaMamma morta. Riposerà in Valtellina
19 set 2025
SARA BALDINI
Cronaca
Addio a Chiara Zugnoni

Chiara Zugnoni aveva 36 anni

Per approfondire:

Per sempre nel luogo del cuore, quello delle vacanze e di tantissimi momenti felici da bambina, da ragazza e ora anche da mamma. Dopo le esequie a Pavia, dove viveva, Chiara Zugnoni da domani riposerà nel cimitero della "sua" Gerola Alta. La donna, 36 anni, ha perso la vita sabato sera sulla circonvallazione a Sannazzaro de’ Burgondi, nel Pavese. Era ospite da amici a Zinasco, insieme a un’altra coppia di genitori conosciuti per i figli piccoli che frequentano la stessa scuola d’infanzia.

In attesa che fosse pronta la cena, Chiara aveva chiesto al padrone di casa di portarla sulla sua nuova Kawasaki, 650 di cilindrata, a fare un giro di pochi chilometri come passeggera. Lo schianto contro il guard-rail, poco prima delle 20, ha però trasformato la serata tra amici in tragedia. Nel violento impatto entrambi sono stati sbalzati dalla sella, ma mentre il proprietario della moto, seppur grave, già il giorno successivo è stato dichiarato fuori pericolo, per la giovane mamma non c’è stato nulla da fare. Chiara è morta sul colpo. La notizia della tragedia ha scosso il piccolo paese della Bassa Valle dal quale provengono sia il padre di Chiara, Paolo, che la madre, Annalisa Marchetti, affermati professionisti stravolti dalla tragedia in cui hanno perso la propria unica figlia. Dirigente veterinario dell’Ats di Pavia lui e medico in pensione del San Matteo lei, avevano trasmesso a Chiara l’amore per Gerola.

