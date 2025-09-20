Morta dopo un intervento a Codogno, disposta autopsia sul corpo di Giuseppa Cuva: il dubbio dell’errore umano

CODOGNO – Saranno eseguiti nelle prossime ore gli accertamenti autoptici sul corpo di Giuseppa Cuva, la 57enne siciliana di nascita, ma residente a Turano Lodigiano, morta il giorno dopo l’intervento chirurgico alla tiroide effettuato all’ospedale di Codogno: saranno decisive le verifiche per capire quale sia stata l’esatta causa della morte (sembra un ictus), capire se avesse qualche problema di salute pregresso che possa in qualche modo aver causato l’improvviso decesso o se la morte possa essere riconducibile ad un errore umano in sala operatoria.

Vogliono infatti vederci chiaro i parenti, il marito Pino Alfieri e i tre figli, che al dolore e allo sconcerto delle prime si è aggiunta la rabbia per l’improvvisa scomparsa della 57enne. Quindi dalle parole si è passati ai fatti e giovedì hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri chiamando in causa il reparto dell’ospedale e di conseguenza anche l’Asst di Lodi.

I famigliari vogliono andare in fondo a questa dolorosa vicenda, capire se l’improvvisa scomparsa della loro cara, sia riconducibile a qualche negligenza o la conseguenza di un errore umano. L’operazione sostanzialmente di routine, effettuata martedì, aveva avuto un decorso normale nelle ore successive tanto che i parenti stretti avevano sentito la 57enne per telefono e lei li aveva rassicurati sulle sue buone condizioni compatibilmente con le circostanze post intervento.

Alcune ore dopo però la situazione è precipitata improvvisamente e si è consumata la tragedia sulla quale ora hanno messo gli occhi i giudici del Tribunale di Lodi a cui spetterà il compito di fare luce sull’episodio. Le prime mosse sono state quelle di bloccare i funerali, già fissati per ieri, e trasferire la salma all’istituto di medicina legale di Pavia per l’effettuazione dell’indagine autoptica mentre anche le cartelle cliniche, poste sotto sequestro, saranno attentamente vagliate a caccia della verità.