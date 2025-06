Fondi per strade e ferrovie. Provincia più connessa

Si sono svolti a Gallarate al MaGa gli Stati Generali delle infrastrutture in provincia di Varese con la partecipazione del governatore Attilio Fontana. A coordinare i lavori l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, che ha promosso l’incontro con gli enti del territorio per fare il punto su progetti e finanziamenti. La Regione per le infrastrutture in provincia di Varese ha investito negli ultimi anni circa 270 milioni di euro, a cui si aggiunge l’impegno messo in campo per convogliare i finanziamenti di derivazione statale ed europea: complessivamente le risorse per le opere infrastrutturali ammontano a 1,3 miliardi di euro. "Il territorio della provincia di Varese è centrale sotto ogni punto di vista – ha evidenziatFontana – ed è un motore economico di rilevanza europea. Come Regione siamo impegnati per migliorare le connessioni: dobbiamo consentire sempre più a una terra dinamica come la nostra, ai cittadini e alle imprese, di muoversi con rapidità, sicurezza ed efficienza".

Quindi il punto sui progetti e sugli investimenti. Tra le opere il prolungamento del nuovo tracciato ferroviario dal T2 di Malpensa a Gallarate (la conclusione lavori è prevista per l’estate), l’investimento è stato di circa 264,55 milioni di cui 98 milioni da Regione. Per quanto riguarda lo sviluppo complessivo dei collegamenti ferroviari sono previsti anche interventi per efficientare la tratta Saronno-Varese-Laveno di Ferrovienord, per un investimento di 141,2 milioni di euro di cui 113,7 milioni di fondi regionali. Altri progetti: il potenziamento della Rho-Gallarate con i lavori riguardanti la tratta Rho – Parabiago che sono iniziati nel 2024 con fine intervento prevista per il 2029.

L’opera è strategica perché darà la possibilità di attivare una nuova linea suburbana Rogoredo – Parabiago; di realizzare il collegamento diretto Milano Centrale – Rho Fiera – Malpensa, di potenziare e migliorare il servizio fino a Gallarate e verso le destinazioni Varese, Luino e Domodossola in connessione di rete con i valichi transfrontalieri del Sempione e del Gottardo. L’investimento è del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) è di 969,78 milioni di euro di cui 632,18 milioni già finanziati.

Ancora: per potenziare la linea Luino-Gallarate e risolvere le interferenze più critiche tra la rete stradale e la rete ferroviaria saranno soppressi 15 passaggi a livello attraverso la realizzazione di una viabilità alternativa, l’investimento è di 42,1 milioni di euro con un contributo regionale di 21,8 milioni. Altri interventi finanziati la variante SS 341 ‘Gallaratese’, la riqualificazione della SS 336 Busto Arsizio-Gallarate-Cardano, il potenziamento del terminal intermodale di Sacconago. Inoltre Regione ha messo in campo risorse per la Ciclovia del Lago Maggiore (10,8 milioni di euro) e per valorizzare i laghi attraverso nuovi interventi infrastrutturali sulle aree demaniali.