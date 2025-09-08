La Protezione civile senza barriere: coinvolti 22 ragazzi

LOVERO (Sondrio)Va in archivio con l’auspicio che simili attività vengano replicate e proposte anche nel resto del Paese il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile’’ promosso dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e organizzato la scorsa settimana dall’Associazione di Protezione civile del gruppo A2a presso il proprio Centro di Formazione a Lovero. Ventidue i giovani coinvolti, per lo più ragazzi con disabilità, in giornate intense e stimolanti: dai momenti più tecnici con le lezioni di primo soccorso dei tecnici istruttori di Croce Rossa e la partecipazione a prove di antincendio con i Volontari dell’Antincendio Boschivo di Ana Valtellinese, alla conoscenza e alla scoperta del territorio con la preparazione dei pizzoccheri con l’Accademia e il pranzo a seguire, l’attività di rafting con Indomita, percorsi didattici in montagna con i Carabinieri Forestali e professionisti esperti in materia, esperienze con l’Associazione Cinofili ‘’Amici di Ciro’’. Tante opportunità e altrettanti stimoli per preparare i giovani ad essere parte attiva della società e, soprattutto, dimostrare con i fatti che chiunque con la volontà e la forza d’animo può fare la propria parte per il bene di tutti.

S.B.