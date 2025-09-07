Lecco, intossicazione alimentare alla festa degli Alpini: malori in serie, 5 finiscono all’ospedale

Margno (Lecco), 7 settembre 2025 - Imbarazzanti e spiacevoli malori in serie alla festa degli alpini in Valsassina. A provocarli, probabilmente, un’intossicazione alimentare. Almeno nove persone sono rimaste intossicate e cinque sono state trasferite in ospedale.

La feste delle penne nere

Alcuni partecipanti alla tradizionale festa delle penne nere al Pian delle Betulle a Margno si sono sentite male: nausea, vomito, dolori di stomaco, bisogni impellenti... Gli stessi organizzatori della festa hanno chiesto aiuto ai soccorritori di Areu. Imponente il dispiegamento di soccorritori e mezzi di soccorso: i tecnici volontari del Soccorso alpino intanto, i sanitari dell'eliambulanza di Bergamo, i soccorritori volontari del Soccorso bellelanese, della Croce rossa di Premana e del Soccorso Centro Valsassina di Introbio.

Il bilancio

Nove quanti hanno accusato i sintomi più gravi, uomini e donne, 53 anni la più giovane, 84 il più anziano. I volontari del Soccorso alpino - dieci i soccorritori della squadra di Premana impegnati - hanno effettuato la spola con i loro fuoristrada per portarli tutti fino a dove potevamo essere trasbordati sulle ambulanza. In cinque sono stati poi trasferiti in ospedale, a Lecco e a Gravedona. In posto pure gli ispettori di Ats della Brianza per valutare l'origine e le cause dell'intossicazione di massa. È escluso che chi si sia sentito male abbia bevuto troppo. Nessuno degli intossicati è in grave condizioni.