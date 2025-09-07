L’omaggio di Tirano ai suoi Vigilet: "Sono gli angeli custodi dei piccoli . Grazie per il vostro impegno"

Tirano omaggia i suoi vigilet. Trascorso il primo anno di servizio nell’amministrazione Stoppani, nella Sala Consiliare l’assessore all’istruzione Isabella Ciapponi Landi e l’amministrazione hanno incontrato i famosi e preziosi Vigilet (i vigili volontari con il gilet che assistono gli scolari della scuola primaria nell’attraversamento pedonale). L’incontro è stato l’occasione di esprimere riconoscenza e gratitudine alle associazioni coinvolte (Bambini nel mondo, Retiche Sky e Gabbiano odv) e ai Vigilet volontari, che sono una ormai consolidata presenza per la tutela degli alunni delle scuole primarie Vido e Marinoni della città.

"Il nostro sentito ringraziamento e l’attestato di stima che si consegna di consuetudine in questa occasione, non rappresentano a sufficienza la riconoscenza che provo per coloro che impegnano il proprio tempo libero in azioni di volontariato costante e di responsabilità, dal grande valore civico e sociale, come quello dei nostri Vigilet – dice Ciapponi Landi -. Mi sento in debito con loro come cittadina e come amministratore. Questo momento di confronto, ma anche di festeggiamento, spero possa in qualche modo trasmettere quella gratitudine profonda che l’Amministrazione comunale nutre verso questi "angeli custodi".

Naturalmente, in questo incontro, un particolare grazie è riservato anche alla Polizia locale, guidata dal Comandante Fabio Della Bona, con la sua squadra, e il sovrintendente Duilio Villa, che affiancano i Vigilet alla scuola Credaro e forniscono supporto nelle altre due sedi. L’Amministrazione ricorda che "il gruppo dei Vigilet è sempre aperto e disponibile ad accogliere nuovi elementi."