Prima Infanzia. Centro Togni rimesso a nuovo

Dopo il trasloco nei mesi di luglio e agosto negli spazi della Scuola materna, pensato per non creare disagi alle famiglie, da venerdì scorso i bambini e le educatrici della Cooperativa Stella Alpina hanno potuto rientrare nella sede del Centro di Prima Infanzia "V. Togni", oggetto di massicci interventi di manutenzione straordinaria. I lavori, per un investimento di 105.000 euro, hanno riguardato in particolare l’impianto antincendio, il nuovo controsoffitto, l’adeguamento dell’illuminazione, l’installazione di porte Rei e dispositivi antipanico. La struttura si presenta oggi più sicura, accogliente e con una maggiore capacità ricettiva, che potrà dunque rispondere pure alle esigenze delle famiglie dei comuni limitrofi. Nei prossimi mesi è previsto inoltre l’acquisto di nuovi arredi.

"Un ringraziamento ai progettisti e alle ditte che hanno completato i lavori in tempi record – ha dichiarato soddisfatta il sindaco Ilaria Peraldini –. Con questo intervento abbiamo restituito alla comunità un centro più moderno, sicuro e accogliente, senza mai interrompere un servizio fondamentale per le famiglie. È un investimento che guarda al futuro e che permetterà di accogliere un numero crescente di bambini, rispondendo così a una richiesta sempre più forte". In attesa della riapertura anche delle altre scuole, settembre a Sondalo ha preso avvio con un segnale positivo e concreto, all’insegna della cura e dell’attenzione per le nuove generazioni.

S.Ba.