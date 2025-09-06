Discriminazione gentile
Arnaldo Liguori
Discriminazione gentile
Sondrio
CronacaAl centro estivo settantasette bambini. Turisti compresi
6 set 2025
FULVIO DOMENICO D'ERI
Cronaca
Al centro estivo settantasette bambini. Turisti compresi

Il centro estivo è stato un successo. Come ogni estate, a luglio e agosto il Comune di Sondalo con la cooperativa Stella Alpina ha organizzato l’iniziativa pensata non solo per le famiglie del territorio ma anche per i turisti che trascorrono le vacanze in Alta Valtellina. Quest’estate sono stati 77 i bambini che hanno preso parte alle attività del mini club “Creativamente insieme“, gestito dagli educatori della Stella Alpina. Il centro estivo ha proposto nuove uscite e attività, con il filo conduttore della natura e dell’ecosostenibilità.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Ilaria Peraldini, che ha sottolineato come "il centro estivo rappresenta un servizio fondamentale per le famiglie durante l’estate ma anche per i turisti. Un’occasione di crescita e aggregazione per i bambini e un valore aggiunto per tutta la comunità, capace di unire territorio, associazioni e realtà locali in un progetto condiviso e vincente". Anche la Cooperativa Stella Alpina ringrazia tutti per la collaborazione e l’entusiasmo: "Siamo orgogliosi del successo che ha dimostrato ancora una volta la forza del lavoro di squadra e la capacità di offrire ai bambini esperienze educative di qualità, in un clima sereno e stimolante".

F.D.E.

