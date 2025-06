Sub e tute gialle al lavoro nel Mallero

Protezione civile e Valtellina sub uniti per la cura del territorio e la sicurezza. Si è tenuta alcuni giorni fa una giornata dedicata ad un intervento che ha impegnato 22 volontari della Protezione civile e del club sondriese Valtellina sub. Imbragati e dotati di tutti i dispositivi di sicurezza i volontari sono scesi nell’alveo del Mallero, nel tratto compreso tra i ponti Eiffel e di via Mazzini, per liberare sponde e argini da arbusti e piante.

Negli ultimi mesi, infatti, la vegetazione è cresciuta rigogliosa, complice una primavera piovosa, rendendo necessario un intervento per evitare che comprometta il regolare deflusso dell’acqua, creando potenziali rischi. Un lavoro attento che i volontari, ormai esperti, svolgono con impegno, programmando più interventi, in diversi periodi dell’anno, nelle zone più critiche, grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale.

"Siamo grati ai volontari per il tempo che dedicano alla nostra città mettendo a disposizione le loro capacità - sottolinea l’assessore municipale alla Protezione civile Lorena Rossatti -. L’attività di prevenzione dei rischi è fondamentale, perché se in occasione degli ingrossamenti del Mallero non si verificano danni lo si deve alle azioni svolte dagli enti pubblici, sul fronte dei progetti contro il dissesto idrogeologico, e dai volontari, nelle operazioni di pulizia. La sicurezza è garantita dalla cura del territorio: quanto più siamo puntuali e regolari negli interventi, tanto più riusciamo a prevenire pericoli e danni. In quest’ottica è altrettanto importante l’opera di sensibilizzazione dei volontari che con la loro opera diffondono la cultura della prevenzione".

Fulvio D’Eri