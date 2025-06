Alunni on the road. Lezione sul campo con i soccorritori

Ragazzi on the road fa centro. Si è conclusa con entusiasmo e un riscontro estremamente positivo l’edizione 2025 del progetto educativo che ha visto protagonisti gli alunni delle classi quarte e quinte della primaria. L’iniziativa, nata per sensibilizzare i giovani alle attività di soccorso e alla sicurezza in montagna, ha offerto un’esperienza pratica e coinvolgente grazie alla preziosa collaborazione delle pattuglie del Sagf (Soccorso alpino della guardia di finanza) di Sondrio e del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) di Morbegno.

I giovani partecipanti si sono ritrovati nella sede del Cnsas di Morbegno, dove hanno avuto l’opportunità unica di unirsi alle squadre di soccorso nella pianificazione di una simulazione di ricerca di persona dispersa. L’esperienza sul campo è stata arricchita da simulazioni pratiche di imbarellamento e recupero.

Durante l’incontro finale, il feedback dei ragazzi è stato unanimemente positivo: hanno espresso grande interesse e apprezzamento per l’opportunità di confrontarsi con il mondo del soccorso, evidenziando come il progetto abbia accresciuto la loro consapevolezza sui rischi e sulle buone pratiche in ambiente montano, oltre a stimolare il loro senso civico e di responsabilità.

Il successo di questa edizione conferma l’importanza di progetti educativi che combinano la teoria con la pratica, offrendo ai giovani strumenti concreti per la crescita personale e la comprensione del valore del soccorso e della solidarietà.

Fulvio D’Eri