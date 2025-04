I novant’anni del Parco naturale. Un gigante da proteggere

Un gigante da proteggere, ma ancora da scoprire il Parco Nazionale dello Stelvio che in questi giorni ha festeggiato il 90° anniversario della sua istituzione, il 24 aprile del 1935. Allora l’obiettivo era quella di tutelare flora, la fauna e i paesaggi del massiccio dell’Ortles-Cevedale, oltre a promuovere un turismo e una fruizione sostenibile nel cuore delle Alpi, oggi si sono aggiunte le sfide del cambiamento climatico che rischiano di trasformare in un ricordo i ghiacciai delle montagne alle quote più basse e ridurre considerevolmente la dimensione degli altri.

Un futuro che non è per forza a tinte fosche, ad esempio l’estate scorsa è stata ufficializzata la scoperta dei petroglifi sul Pizzo Tresero, in Valfurva, all’interno del perimetro del parco, a oltre 3000 metri di altitudine. Scoperti nel 2017 da un escursionista le successive analisi hanno datato queste incisioni all’età del Bronzo Medio, tra il 1600 e il 1200 a.C., facendone le incisioni rupestri preistoriche più alte d’Europa.

Le 11 figure mostrano esseri umani stilizzate in posizione di preghiera, una spirale, rappresentazioni di animali e altre figure. Il loro significato è ancora oggetto di studio, ma si ipotizza potessero avere valenza rituale o rappresentare elementi topografici. La loro vicinanza al Gavia le collega ad altre aree con incisioni rupestri in Lombardia, come la Val Camonica e la Valtellina, suggerendo una frequentazione umana di queste alte quote già in epoca preistorica.