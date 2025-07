La sicurezza sul lavoro. Nelle scuole superiori lezioni con gli ispettori

Speciali lezioni per ridurre gli infortuni sul lavoro e sensibilizzare sui valori della salute e della sicurezza, in ogni ambiente di vita, ma anche formazione sulle regole del mercato del lavoro, con un focus sul lavoro minorile e sul tirocinio. Nell’avvicinamento al mondo degli adulti, ciò che da settembre prenderà avvio nel triennio delle scuole superiori è un significativo passo avanti rispetto ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto, l’ex alternanza scuola-lavoro). Il dirigente reggente l’Ufficio scolastico territoriale Imerio Chiappa e il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro di Sondrio Dario Messineo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per il collegamento del sistema formativo con le istituzioni del welfare. "Accordo che nasce – spiega Messineo – dal protocollo nazionale d’intesa stipulato tra ministero dell’Istruzione, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ispettorato nazionale del lavoro, Inps, Inail nel 2022 e mira a sviluppare maggiore coscienza sociale e consapevolezza nelle nuove generazioni che si affacciano e si affacceranno nel mondo del lavoro".

"L’Ufficio scolastico territoriale – aggiunge il reggente dell’Ust di Sondrio – nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, vuole supportare le istituzioni di secondo grado nella progettazione di interventi integrati di formazione, orientamento scolastico e professionale che permettano di avviare un percorso di conoscenze tecniche, amministrative e della produzione del mondo del lavoro soprattutto verso gli studenti che si apprestano a fare le esperienze all’interno dei Pcto".

Il progetto, che prenderà avvio nel prossimo anno scolastico, sarà valido per un triennio e prevede un percorso informativo-formativo, per ogni istituto scolastico interessato, da parte del personale dell’Ispettorato che contribuirà alla formazione degli studenti sui principi e sulle regole di funzionamento del mercato del lavoro; sui rapporti di lavoro; sui tipi di contratti; sui fenomeni distorsivi quali lavoro nero e forme di lavoro grigio; sulla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la specificità su patente a crediti, figure della sicurezza nelle sedi lavorative, nonché sui compiti e le funzioni dello stesso Ispettorato nel territorio.