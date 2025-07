Tracciabilità dei rifiuti. Due corsi a supporto di chi si iscrive al Rentri

Due webinar gratuiti riservati a chi, entro il 14 agosto, deve iscriversi al Rentri, il Registro elettronico nazionale della tracciabilità dei rifiuti, obbligatorio per enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, con più di 10 dipendenti. Per supportarli nella fase di registrazione alla piattaforma, la Camera di commercio di Sondrio promuove due webinar organizzati in collaborazione con Unioncamere Lombardia e tenuti da Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale.

Il primo, il 3 luglio dalle 9 alle 13, è dedicato ai produttori di rifiuti, tenuti all’iscrizione al Rentri prevista dal decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase), tra il 15 giugno e il 14 agosto. Dopo una panoramica introduttiva su normativa, finalità, soggetti obbligati e tempistiche di adempimento, l’esperto illustrerà le modalità di calcolo degli addetti e l’iscrizione al Rentri tramite pratica telematica alla piattaforma del Mase, nonché le sanzioni per la mancata iscrizione. Non mancheranno indicazioni e istruzioni per la compilazione dei formulari di identificazione rifiuto (Fir) e dei Registri di carico. Dopo questo secondo scaglione di iscrizioni, dal 15 dicembre al 13 febbraio 2026 seguirà la terza e ultima tranche di registrazione obbligatoria al portale per i produttori di rifiuti speciali pericolosi non ancora coinvolti nelle precedenti finestre temporali.

Il secondo incontro, il 10 luglio dalle 9 alle 13, è rivolto ai gestori di rifiuti e intende illustrare le modalità di accesso al portale e di compilazione dei modelli per trasportatori, nonché altri aspetti relativi a scritture, modifiche e annotazioni. Anche le imprese e gli enti che non sono obbligati all’iscrizione al Rentri devono utilizzare i nuovi modelli cartacei di formulari, più complessi rispetto ai precedenti. La partecipazione ai webinar è gratuita, previa iscrizione online tramite il sito camerale. Info: albi.ruoli@so.camcom.it, tel. 0342.527111.

Fulvio D’Eri