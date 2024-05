Livigno, nuova tappa del Giro d’Italia 2024. Ma salta lo Stelvio: orari, percorso e strade chiuse

Livigno (Sondrio), 20 maggio 2024 – Una gara pazzesca, sabato 19 maggio: ben 222 chilometri da Manerba del Garda a Livigno, che ha visto un nuovo trionfo per Tadej Pogacar. Sulla montagna innevata con arrivo al Mottolino, in coda alla tappa più lunga e dura, lo sloveno è stato il solito imperdibile spettacolo: le luci in sala si sono spente a 15 chilometri dal traguardo, quando ha salutato gli uomini di classifica rimasti con lui e ha iniziato lo show, come d’abitudine annunciato. Uno alla volta si è divorato i reduci di un assalto a lunghissima gittata, salta Quintana a due chilometri dall’arrivo e da lì in poi ha fatto la sua passerella, mandando in delirio il muro umano che l’aspetta.

E se oggi la Carovana rosa si concede una giornata di pausa, domani si riparte verso Santa Cristina in Val Gardena. Ecco tutte le informazioni riguardo il percorso, le strade chiuse e i divieti, in particolare nel Piccolo Tibet.

Giro d'Italia 2024, Tadej Pogacar vince anche la tappa con arrivo a Livigno

Sedicesima tappa del Giro d’Italia martedì 21 maggio. La partenza è da Livigno, precisamente da Aquagranda, il centro di preparazione olimpica, alle 11:20, con arrivo previsto a S. Cristina in Val Gardena, sul Monte Pana verso le 16:50–17:35.

Sono 206 i chilometri da percorrere da Livigno a Santa Cristina Val Gardena, con ben 4350 metri di dislivello. Si comincia praticamente in salita, con Passo di Eira e Passo di Foscagno nei primi undici chilometri e mezzo. Lunga discesa e, subito dopo Bormio, arriva immediatamente l’Umbrailpass, Cima Coppi di questa edizione con i suoi 2498 metri di altitudine. Non si arriverà come previsto in cima allo Stelvio per il rischio di slavine, ma comunque la salita sarà particolarmente dura: 16,7 km al 7,2% di pendenza media. Ci sarà poi una lunga discesa e un po’ di pianura fino a dopo il traguardo volante di Bolzano. Si arriva al Passo di Pinei, altra ascesa decisamente impegnativa, lunga 23,3 chilometri al 4,7%. Ma non è finita qua: sul finale c’è la scalata al Monte Pana: 6,5 km al 6,1% ma punte a metà del 16% e gli ultimi due chilometri sempre in doppia cifra.

Giro d'Italia 2024, da Livigno a Santa Cristina Val Gardena

Il Passo dello Stelvio non verrà affrontato al Giro d’Italia 2024 a causa delle recenti nevicate e il rischio slavine della Cima Coppi di questa edizione della corsa. È dunque cambiato il percorso della tappa di oggi da 202 a 206 chilometri, confermando lo sconfinamento in Svizzera attraversando l’Umbrailpass. Proprio questo Gran Premio della Montagna vedrà i corridori transitare sul punto più alto della corsa a 2.489 metri sul livello del mare.

La Cima Coppi è la più alta montagna da scalare per ogni edizione del Giro d'Italia. Cambia di anno in anno, in relazione al profilo altimetrico e si indentifica spesso proprio con il Passo dello Stelvio, che con i suoi 2758 m s.l.m è il punto più alto mai raggiunto dal Giro, nonché il valico stradale più alto d'Italia. Il transito sullo Stelvio è stato oggetto di tante problematiche nella storia del Giro, come nell'edizione 1965, quando la scalata si fermò a 800 metri dalla cima causa slavina, mentre in altre tre occasioni non si è svolto per maltempo, che ha costretto il cambio del tragitto della tappa.

Il 21 maggio è prevista la sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli sulle strade interessate alla manifestazione, a partire da due ore e 30 minuti prima del passaggio della gara, fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”.

Ecco le strade in cui passerà la Carovana rosa: tratto Livigno via Rasia – via Ostaria – via Plan – via Sant’Antoni – via Rin – via Saroch – via Freita – innesto SS.301 via del Foscagno – Passo di Eira – Trepalle – Passo del Foscagno: chiusura in entrambi i sensi di marcia dalle ore 10:30. Tratto Passo del Foscagno – Arnoga – Isolaccia/Valdidentro: chiusura in entrambi i sensi di marcia dalle ore 10:50. Tratto Isolaccia/Valdidentro – bivio per Bormio/Stelvio – Bagni nuovi: chiusura in entrambi i sensi di marcia dalle ore 11:30. Tratto Bagni nuovi – Passo dello Stelvio confine di provincia: chiusura in entrambi i sensi di marcia dalle 8.

Numeri gli eventi collaterali nella giornata di oggi, 20 maggio.

Alle 10, VILLAGGIO PARTNER DI TAPPA (Piazza del Comune): area espositiva a cura di tutti i partner della città di tappa di Livigno.

Alle 10, MOTTOLINO CON SANTINI “SANTINI SOCIAL RIDE IN ROSA”.

Incontro alle 10.00 c/o headquarters di Mottolino, alle 10.30 Meet & Greet con atleti della Lidl Trek, e a seguire, alle 11.00 Social Ride con Giulio Molinari.

Alle 15.30 15.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO 40,405 DI STEFANIA BARDELLI con la partecipazione di Silvio Martinello (Alpen Resort).

Alle 16, POOL LOUNGE APERITIV BRESAOLA FESTIVAL, DJ RICKY LE ROY (Alpen Resort).

Dalle 16 alle 19, – GIRO AL CRONOX – LIVE APERITIF aperitivo e live Music con Yeti Duo (Cronox).

Alle 16.30 – LA FABBRICA DEI SOGNI (Cinelux): bike talk a cura di Jacopo Pozzi e Giovanni Bruno con la presenza di Sonny Colbrelli ed Elia Viviani. Un viaggio alla scoperta di tutto ciò che si cela dietro ad alcune delle vittorie più incredibili e recenti del ciclismo italiano. Evento gratuito c/o Cinelux di Livigno.Posti limitati (max 240 persone)

Alle 18, APERITIV E LIVE MUSIC (Bivio Plaza, unimog).

Alle 19, FOOD&BEVERAGE (Campo Sportivo S.Maria).

Alle 19, ERNESTO DE SIMONE DJ SET (Campo Sportivo S.Maria).

Alle 20.30 SHOW MUSICALE THE KOLORS (Campo Sportivo S.Maria): due ore all’insegna della musica con uno dei gruppi più celebri del momento che saranno accompagnati in apertura da giovani cantanti emergenti del panorama musicale nazionale. Evento gratuito.

Alle 21, GASOLINA PARTY (Bivio Plaza, unimog).

Alle 22.30 ERNESTO DE SIMONE DJ SET (Campo Sportivo S.Maria).

Alle 23 – DISCO NIGHT (Bivio Club).

Domani, 21 maggio, invece, dalle 9, Open Village (Aquagranda): area aperta al pubblico dove le aziende Sponsor del Giro d’Italia effettuano una serie di attività di promozione per farsi conoscere. L’ambiente ideale dove passare i momenti pre-arrivo e pre-partenza con animazione dedicata che intrattiene grandi e piccini con musica e giochi.