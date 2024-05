Giro d’Italia da Livigno alla Val Gardena, neve sullo Stelvio: la Cima Coppi mancata

Livigno (Sondrio), 21 maggio 2024 – Incognita maltempo sul Giro d’Italia. La 16esima tappa del Giro d’Italia, da Livigno a Santa Caterina in Val Gardena, già modificata a seguito dell'elevato rischio valanghe sul passo dello Stelvio, 'Cima Coppi', ha corso il rischio di essere nuovamente ritoccata nel tracciato a seguito del freddo e delle nevicate in quota. Ma evdiamo tutto più nel dettaglio.

Giro d'Italia a Livigno

L’Umbrailpass

La tappa è iniziata alle 11,25 da Livigno e successivamente i corridori saliranno - meteo permettendo - ai 2.489 metri dell'Umbrailpass (Giogo di Santa Maria) per poi percorrere 18 chilometri in territorio svizzero.

Decisione saggia quella di evitare lo Stelvio, come confermano le immagini delle webcam: sul passo a 2757 metri attualmente sta nevicando e la strada, sulla quale dovevano passare i ciclista, è coperta da uno spesso strato di neve.

Giro d'Italia: pieno inverno sullo Stelvio, la Cima Coppi mancata

Il percorso

Quella odierna è una tappa mista tra montagna e pianura. Infatti, dopo le ascese del Foscagno e Umbrailpass, è prevista la lunga discesa verso Bolzano attraverso la Val Venosta e Valle dell'Adige, quindi, la salita di passo Pinea, la discesa in Val Gardena verso Santa Cristina, e gli ultimi 6 chilometri che portano all'arrivo di Monte Pana.

Giro d'Italia 2024, da Livigno a Santa Cristina Val Gardena

Potenziati i rifornimenti

Come comunicato attraverso una nota ufficiale, sono state aumentate le possibilità di rifornimento e nel caso in cui dovessero peggiorare le condizioni meteo “sarà creata una zona di parcheggio sulla cima del Giogo di Santa Maria (dopo 50.2KM) per dare ai corridori l'opportunità di cambiarsi l'abbigliamento. La corsa sarà neutralizzata per 3 minuti. Questa azione sarà in vigore nella salita del Giogo di Santa Maria prima del o al 40esimo kilometro”.